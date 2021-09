VIDEO/ Monica Bârlădeanu nu apelează la tertipuri când are scene de acțiune. „Am avut de alergat pe tocuri, de căzut, de scrântit glezna. Am fost plină de vânătăi”

Monica Bârlădeanu face parte din distribuția serialului VLAD acolo unde o interpretează pe Carla, o femeie frumoasă, dar destul de periculoasă. Scenele pe care le-a interpretat până acum nu au fost lipsite de acțiune și adrenalină, însă a fost nevoie de sacrificii pentru ca ele să fie interpretate exemplar.

„Pistolul meu este, într-adevăr, de departe cel mai greu. E și cel mai mare, masiv. De fiecare dată când mergeam la trageri, cu Vicky, aveam de ales între un Glock 17 și un Glock 19. Cel de 19 era mai mic și îl lua Vicky pentru că are niște mușchișori mai fini și atunci eu rămâneam practic cu pistolul cel mai greoi. Asta mi s-a dat și la filmare. Nu e deloc ușor. Atunci când se dădea „stop” sau între „motor” și „acțiune” unde sunt în jur de 20 de secunde și eu atunci gâfăi cu pistolul în mână, atât de greu e. E o chestiune de antrenament și cred că te ajută și adrenalina în momentul ăla”, ne-a povestit Monica Bârlădeanu. Deși nu era la primul rol în care trebuia să folosească o armă, actrița ne-a mărturisit că rolul din VLAD a fost însă cel mai ofertant. „Am mai tras în filme. Trag din 2005 cu pistolul în filme, deci am ceva experiență”.

A filmat cu dureri insuportabile

Atât de mult îi place meseria pe care o face încât și atunci când s-a accidentat în viața reală și avea dureri de insuportat, a continuat să joace scenele de acțiune fix cum a prevăzut scenariul. „Vara asta am avut de alergat, de căzut, trebuia să cad și să-mi scrântesc glezna, din greșeală mi-am scrântit-o pe cealaltă, în realitate, și atunci trebuia să joc că dreptul este faultat, de fapt era și stângul. Asta mi s-a întâmplat doar pentru că am alergat pe tocuri. Serios. Alerg pe tocuri pe teren accidentat, chiar dacă e verificat, chiar dacă am mai alergat de două-trei ori, crede-mă, cu adrenalină, cu camera după tine, cu partenerul de joc lângă, se întâmplă să calci greșit. Am filmat în continuare așa, cu dureri”, a mai povestit Monica pentru EVZ. Acum, râde când își aduce aminte prin chinul prin care a trecut, însă până de curând nu putea să se dezbrace pe plajă sau la o piscină pentru că avea corpul plin de vânătăi. „Așa cu glezna luxată pe bune am filmat la 3 dimineața prin pădure când mă tăram pe jos la modul propriu. Nimeni nu ar putea crede ce presupune job-ul ăsta. Nu e ușor deloc. A doua zi eram absolut plină de vânătăi pe tot corpul. Slavă Domnului că nu am avut vacanță pentru că nici nu aș fi putut să mă dezbrac nicăeri la costum de baie. Ar fi fost imposibil pentru că eram destul de avariată”, a mai povestit actrița.

Singurul „avantaj” la astfel de scene este că stiliștii serialului au grijă ca actrițele să aibă totuși pantofi cât de cât comozi, chiar dacă au tocurile înalte. „Alergi pe tocuri 12 duble, la 40 de grade, pe pietriș, dar haide să lămurim totuși că nu sunt tocuri cui de 12 centrimetri, ci sunt niște tocuri mai pătrățoase, tot înalte, dar ceva mai stabile. Asta afacem. Actoria presupune și asta”, ne-a mai mărturisit Monica.

