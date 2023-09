Vica Blochina, luată în vizor de o celebră videochatistă: „E o altă bătrână care vorbește”

Vica Blochina a declarat că femeile care fac videochat și OnlyFans nu sunt un exemplu. Ea consideră că trebuie promovate adevăratele valori și că tinerele nu trebuie să își vândă trupul. La scurt timp, Bia Khalifa a criticat-o aspru pe fosta amantă a lui Victor Pițurcă.

Bia Khalifa, care face OnlyFans, a declarat că Vica este doar o bătrână care își dă cu părerea pe Internet. Aceasta a mai spus că și-ar fi dorit ca mentalitatea din România să se schimbe, dar că nu mai are speranță.

„Eu i-am scris ceva foarte ok, dar ea m-a jignit și mi-a zis că am avut altă educație. I-am zis: ‘bre, cu tot respectul, am înțeles cu promovezi femeia ideală cu vibe-uri pozitive, cu minți deschise, dar ești o minte închisă, promovezi lucruri fără fundament și mai ești și ofensată’. Ea mi-a trimis după o poză cu mine și sora mea și mi-a zis ”tu ești aia dolofană”. Ea mi-a zis după ‘nu ai cu cine să te cerți, bine groh, groh, pa groh’.La final mi-a dat block, dar eu n-am jignit-o. Ea e o altă bătrână care vorbește, are drept la vorbă, are și ea internet. Lumea te crede din milă, dacă ești bătrân, dacă ai probleme fizice, iar din cauza la persoanele astea care sunt insuficiente mintal, cum e femeia asta, iar persoanele ca ea mă fac să cred că țara noastră nu mai are nicio șansă” a explicat Bia Khalifa, potrivit Spynews.ro.