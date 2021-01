Există viață de după moarte, cel puțin asta atestă experiența unei britanice! Ea susține că a văzut lumea de dincolo în urma unei experiențe de moarte aparentă (Near death experience – NDE). Experiența a convins-o că există într-adevăr o altă lume când murim.

Viața de după moarte reprezintă poate unul dintre cele mai mari mistere ale umanității. Nu a existat o dovadă certă în acest sens, însă nu există dovadă nici că nu ar exista. Totuși, o femeie crede că deține un răspuns.

Viață după moarte: raiul, un tunel foarte colorat și luminos

Englezoaica Rhonda s-a intoxicat cu alcool de Anul Nou și a ajuns la spital, unde s-a confruntat cu o situație tipică de viață de după moarte. Potrivit mărturiei ei, acest prag nu este un colț de paradis în care oamenii trăiesc pe nori pufoși, cum spune imaginarul popular. Ea și-a relatat neobișnuita trăire unei asociații care studiază astfel de experiențe la limita paranormalului, Experience Research Foundation:

„Îmi amintesc că am simțit cum mă afund într-o gaură. Mi-am deschis ochii și singurul lucru pe care l-am văzut a fost un întuneric absolut. Atunci de undeva din depărtare, am văzut un cerc sau un tunel colorat care venea drept spre mine. Pereții se roteau și interiorul tunelului semăna cu o tornadă colorată cu o lumină strălucitoare în capăt. Am pășit în interiorul tunelului și am privit în sus. Priveam culorile când am început să aud șoapte de oameni. Nu înțelegeam ce spuneau. Apoi niște brațe întunecate au început să se desprindă din pereți încercând să mă prindă. Instantaneu am fost împinsă afară din tunel și am privit cum se tot micșora până când nu l-am mai putut zări”.

Rhonda povestește că apoi revenit în corpul ei, însă experiența trăită i-a lăsat convingerea că există viața de după moarte. Oamenii de știință nu sunt însă siguri și cred că fenomene de acest timp se leagă mai degrabă cu un colaps al activității cerebrale.

Cercetătorii de la Universitatea din Michigan au ajuns la această concluzie în urma unui studiu prin care au indus stop cardiac unui grup de șobolani. În timp ce rozătoarele erau ca și moarte, le-au monitorizat activitatea cerebrală. Studiul a relevat că experiența de moarte aparentă este generată în mod direct de activitatea creierului.

Sursa: Daily Express