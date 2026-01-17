Vești proaste pentru abonații RCS-RDS. Tarifele cresc, vor plăti mai mult

Cresc tarifele pentru abonații RCS-RDS. Este vorba despre opțiunea „Abonamentul Nelimitat", unul dintre cele mai populare pachete ale operatorului. Prețurile vor fi mai mari la acest început de an, după cum au anunțat reprezentanții companiei.

Abonamentul Nelimitat” are incluse internet și minute nelimitate în rețeaua Digi, roaming în Spațiul Economic European (SEE), dar și tarife reduse pentru apelurile internaționale efectuate în afara SEE.

Tarifele lunare diferă în funcție de numărul de telefon portat în rețeaua Digi:

5,08 euro/lună – pentru 1 număr portat, cu 7,8 GB internet în roaming SEE; 4,07 euro/lună – pentru 2 numere portate, cu 6,2 GB internet în SEE; 3,56 euro/lună – pentru 3 numere portate, cu 5,4 GB internet în SEE; 3,05 euro/lună – pentru 4 numere portate, cu 4,6 GB internet în SEE.

Atenţie, prețul minim de 3,05 euro pe lună este valabil doar pentru clienții care portează cel puțin patru numere și semnează un contract de 24 de luni!

Altfel, în primăvara anului trecut, reprezentanții companiei anunțau o schimbare importantă ce ținea de modalitatea în care clineții pot să efectueze plățile. „Vrem să te anunțăm că din martie 2025 DIGI nu mai are contract cu Selfpay pentru plata facturilor. Dacă alegi să plătești în continuare la aceste terminale, furnizorul lor va percepe un comision suplimentar de 5 lei per factură.

Riști ca plata să nu fie alocată corect. Această taxă nu este aplicată de DIGI, ci este stabilită de operatorul terminalului”, era anunțul companiei.

Conducerea a luat această decizie la vremea respectivă pentru a reduce costurile de funcționare pentru furnizarea serviciilor către clienții din România. Cei care doresc să evite plățile suplimentare sunt sfătuiți să se informeze despre alternative. Selfpay anunța anul trecut că regretă hotărârea luată de Digi RCS-RDS. Întreruperea contractului pentru plata facturilor a fost una unilaterală.