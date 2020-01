La câteva ore după ce au apărut mărturisirile incendiare ale artistului despre posibilele partide de amor filmate dintre ei, vedeta a urcat pe Instagram Stories o mică înregistrare care i-a emoționat pe toți. Și asta pentru că, în imagini, cântăreața apare în timp ce ține un bebeluș în brațe. Oare să fie însărcinată, s-au întrebat internauții.

Cum lasă Armin loc de interpretări

Armin Nicoară își dispută divergențele pe care le are Vlăduța Lupău cu declarații care lasă loc de interpretări. Deși a declarat că nu știe să fie surprins alături de Vlăduța Lupău în ipostaze intime, micuțul artist lasă să se înțeleagă că au existat nopți picante între ei. Și asta pentru că Armin a mărturisit că, indiferent ce imagini ar apărea, el nu va vorbi despre ce s-a întâmplat când era singur cu frumoasa cântăreață de muzică populară.

“Nici nu știu ce să zic. Adică, nu știu să existe vreun sex-tape, nu cred că are cineva cum să aibă așa ceva cu noi. Ar fi… prea de tot. Nimeni nu știe exact ce s-a petrecut între noi, cu excepția noastră. Iar eu nu am făcut asemenea imagini, poze sau filmări, așa că nu au cum să apară. (…). Nu am fost amantul ei.

Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva.Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost… Trebuie să fiu nebun la cap”, a declarat Armin Nicoară în cadrul unui interviu oferit în urmă cu câteva ore.

Saxofonistul a spus că nu înțelege de ce Vlăduța Lupău este atât de pornită împotriva lui, subliniind că el a fost extrem de discret în legătură cu relația pe care au avut-o.

“Totul a început din cauza ei. Nici nu știu… Am plecat la schi și, în acea dimineață, am văzut articolul în care ea vorbea urât de mine, că ea m-a ridicat pe mine, că nu ar putea avea o relație cu un om cât mâna ei… Dar nu știu de ce a început ea să povestească, cui i-a povestit, dar eu nu mă bag. (…) Noi am plăcut la public foarte mult, ne-am înțeles foarte bine… Adică, noi nu ne feream de oameni. De exemplu, dacă era o melodie așa, mai de dragoste, normal că ne comportam pe scenă… Dar nu vreau să dau mai multe amănunte”, a mai povestit Armin Nicoară.

Te-ar putea interesa și: