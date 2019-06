Un necaz nu vine niciodată singur... Veste-șoc pentru Dragnea. A început procesul într-un dosar în care apare și numele său

Tribunalul București a stabilit, pentru marți, primul termen în Dosarul Belina în care Sevil Shhaideh este acuzată de abuz în serviciu, alături de mai multe persoane. În dosar apare și numele lui liviu Dragnea.





Dosarul trimis în judecată în iunie 2018 vizează modul în care Insula Belina și Brațul Pavel au fost trecute din Administratea Apelor Române către CJ Teleorman și, ulterior, concesionate către Tel Drum.

Adrian Ionuț Gâdea, fost președinte al Consiliului Județean l Consiliului Județean Teleorman, și alți doi inculpați din Dosarul Belina vor fi audiați de judecători la termenul din 10 septembrie. Tribunalul București a început astăzi primele proceduri din acest caz. La începutul ședinței, magistratul Bogdan Alexandru Dări le-a citit celor judecați în acest caz drepturile și i-a întrebat care este poziția procesuală. În cazul în care inculpații recunosc acuzațiile, aceștia pot beneficia de reducerea cu o treime a sentinței, în cadrul unei proceduri simplificate de judecată.

„Consider că nu am făcut nimic," spune Adrian Gâdea. A fost de acord să dea o declarație de inculpat la următorul termen. „Cu toată stimă, va rog să îmi permiteți că eu nici până astăzi, după ce am citit, am discutat cu doamna avocat, nu înțeleg ce faptă am săvârșit. Nu recunosc, nu solicit procedura simplificată," a spus și fostul vicepremier Sevil Shhaideh.Ea a explicat că vrea să dea declarații în acest caz, la unul din termenele viitoare. La termenul de astăzi au lipsit avocații instituților publice implicate în acest proces: ANAF, Apele Române și CJ Teleorman. În Dosarul Belina sunt judecate cinci persoane, respectiv: fostul vicepremier Sevil Shhaideh, la dată presupuselor fapte secretar de stat în cadrul Ministerul Dezvoltării; Ionela Stoian, fost director în același minister; Adrian Ionuț Gâdea, fost președinte al Consiliului Județean Teleorman; Mariana Sanda Gheorghiu, asistent registrator în cadrul Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria; Rodica Gușă, asistent registrator în cadrul Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria.

În dosar apare și numele lui Liviu Dragnea, procurorii precizând că acesta se comporta ca un adevărat stăpân al insulei Belina.

În rechizitoriul întocmit, procurorii arată că, în anul 2013, „prin acțiunea concertată a unor persoane cu funcții publice", părți din Insula Belina și Brațul Pavel (cu suprafață de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate în albia minoră a Dunării, "au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman, pentru că, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private (Tel Drum - n.red.) ", publică ziare.com.

