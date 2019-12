„Sigur aţi auzit discuţii despre cum ameţitele îşi caută bărbatul ideal. Cum au ele profilul…că trebuie să fie aşa şi aşa… şi să aibă dă toate băi, şi bani dacă se poate să fie şi mişto pentru că ele sunt nişte prinţese care, fie vorba între noi, mănâncă fasole….şi doi, păi de ce trebuie să fie ăla aşa? Păi voi cum sunteţi? Voi sunteţi femei, mă? Păi haideţi să vă zic eu aşa un pic repede de tot şi probabil n-o să-mi mai răspundă nimeni la telefon, dar nu mă interesează: eu cunosc (vorbim despre definiţia femeii) ,nu vă exagerez, doar vreo două trei care sunt femei dintre toate pe care le cunosc. Şi când spun că sunt femei, sunt indulgentă. Aşa că dă pă ce scaun şi dă pă ce bază credeţi voi că puteţi cere luna de pe cer dă la un mafiot?„, a comentat stilista la rubrica cea mai derulată de pe YouTube.

Ameţitele sunt nişte monstri… nu este nicio diferenţă între ele şi mop

„Voi, din secunda în care intraţi în relaţie sunteţi într-o continuă degradare, nepăsare, durere în partea dorsală de tot, voi vă transformaţi în la propriu în nişte monştri mă. Din prima zi în care vă cunoaşte ăla până în ziua în care apar primele probleme voi vă transformaţi în nişte monştri. Nu vă mai pasă de cum arătaţi, te găseşte ăla în casă de zici că tu eşti mopul, non stop vă e răuţ, non stop vă e frică, aveţi atac de panică, sunteţi obosite…puţin leşinuţ, non stop cereţi atenţia. Vedeţi că bărbaţii obosesc după două zile de hăituială din asta”, le-a mai spus Dana ameţitelor

Verdict: Mamele ameţite au creat fătălăii

„Chiar dacă, aparent ei rezistă, este pentru că au văzut şi acasă la mamele lor ameţite şi atunci ei cred că este normal, daaar a venit Dănuţa şi vă spune măi mafioţilor că ăsta nu-i normalul mă. Femeia trebuie să fie ţiplă non stop…ca în ziua în care v-aţi cunoscut. N-are nicio scuză că nu e, nici dacă a născut, nici dacă a gătit, nici dacă a făcut curat în casă. Astea-s normale în viaţa unei femei. Deci, plăpânzeala asta şi nesimţirea de care dau dovadă, pe bază de egalitate între sexe care nu există, nu e normală. Sunţeţi nişte mediocre, nu sunteţi femei, voi nu ştiţi ce e aia femeie”.

N-ai cum să te uiţi la o femeie care a tras şoriciul printre dinţi în faţa lui

Pentru că femeia nu e femeie dacă nu-i feminină, dacă nu-i îngrijită şi non stop ţiplă, pozitivă, binevoitoare, sexy… femeia este făcută să întreţină relaţia, e datoria ei nu a bărbatului, ok? Când începeţi să vă plângeţi de fătălăii ăstia, uitaţi-vă în oglindă, veţi vedea că sunteţi zero…majoritatea.

Dacă bărbatul nu mai face nimic, păi pentru cine? Câte kile aţi luat de Crăciun, hm? Că aţi ajuns să mâncaţi cot la cot cu bărbaţii, nici nu vă mai încape rochia pe care trebuie s-o îmbrăcaţi de Revelion…cot la cot pă slană, pă şorici …pe orice…urât. N-ai cum să te uiţi la o femeie care a tras şoriciul printre dinţi în faţa lui, n-ai cum. Nu mai aveţi nici clasă, nici fineţe, nici nimic”.

Dana Budeanu le explică ameţitelor de ce se exprimă în acest fel…pentru că nu s-au prins

„Vă preocupă că Dana Budeanu vorbeşte aşa crăcănată… şi cum vorbeşte….păi de asta şi stau şi vorbesc aşa, eu nu trăiesc cum vorbesc, eu vorbesc cu publicul ăla, voi asta sunteţi, în marea majoritate nişte nesimşite, vă arăt cum sunteţi….Mai mult Dana Budeanu a subliniat că nu este feministă cum s-a crezut şi că ţine cu bărbaţii pentru că ei au ajuns în halul în care au ajuns din cauza lor. Femeile sunt vinovate exclusiv pentru transformarea bărbaţilor în femei…acest este verdictul Danei Budeanu din acest an care se încheie peste câteva ore cu promisiunea că are noi surprize pentru 2020.

Te-ar putea interesa și: