Să-i dau bani! Să știe toată lumea, să audă televiziunile, nu am de ce să mă feresc. Știe toată garda, știe… Pentru că eu sunt un om al legii, eu nu mă împotrivesc legii…”, a povestit Tzancă Uraganu.

Tzancă a mai povestit că, deși au fost 20 de persoane de față, doar doi au fost cei care l-au agresat.

„Este și el pe live aici. Este tare în gură cu mine și este prost în meserie. Eu am fost acolo singur, nu am fost nici pe scandal, nu am fost pe nimic… Eu am fost singur și erau mai mulți. Bine, n-a fost ceartă cu ăilalți, doar cu ăsta și cu D… ăla, cu gura aia de iepure.

Să moară fata mea, domnul G…, dacă n-ai stat în genunchi cu ăia, care-i știi tu, că nu mai dau nume, nu vreau eu să vorbesc de oamenii ăia. Numai săbii de n-ai luat!

Și dacă ai fost în stare să faci nimic în viața ta. Cu ce îngropi tu în bani, că ești proxenet? Ești un proxenet care faci bani din furăciuni și din… o ai pe prostituata aia, pe A… Ai vrut să-mi iei banii, ai vrut să-mi iei astea… Nu-i frumos ce încerci tu să faci. Ai dat zvonul că mi-ai dat… Ai sărit la mine, erați 20 de inși acolo, ia uite-mă ce m-ai desfigurat”, a mai spus Tzancă, ironic.

„Bate-te cu mine mă, cum ne-am găsit noi doi aici, la Giulești. Știi când ne-am găsit la Giulești și n-ai mai fost în stare să te dai jos, să te mai dai la mine? Lăsăm să se aplice legea, eu nu te ameninț, băieții ăștia de aici au venit ăs facem o cumetrie, dar am primit telefoane, toată lumea mă întreabă ce am pățit”, a încheiat Tzancă Uraganu, scrie Wowbiz.