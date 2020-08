Soția lui Mădălin Ionescu s-a filmat în costum de baie, iar internauții n-au ezitat să o critice pe vedetă pentru că nu prea ar avea formele perfecte impuse de societate Împreună cu soțul și fetița lor, Cristina Șișcanu se relaxează pe litoralul românesc. Fosta concurentă de la ”Survivor România” se bucură de soare, mare și plajă, însă… fanii i-au tulburat liniștea.

„Uită-te un pic la video ul făcut… nu ți se pare că ar trebui să te duci pe la sală?”, i-a scris o fană. Cristina nu a stat cu mâinile-n sân și a răspuns la comentariul răutăcios.

„Da, ar trebui. Și dacă nu am mers la sală, nu am voie sa port costum de baie? Sau ar trebui să stau ascunsă? Doamnelor, fiți mai relaxate! Singure vă creați frustrări. Eu nu am frustrări chiar dacă ar trebui’ sa mai pierd câteva kg și să fiu mai tonifiată conform unor standarde’ impuse de nu știu cine!”, a scris Cristina, potrivit Cancan.

Cristina Șișcanu a părăsit “Survivor România”, după ce colegii ei din echipa Faimoșii au propus-o spre eliminare alături de Elena Ionescu și Asiana Peng. Revenită în țară, soția lui Mădălin Ionescu a publicat un clip de Instagram unde a vorbit despre experiența pe care a trăit-o în Republica Dominicană.

Jurnalista a recunoscut, recent, că vrea neapărat o surioară sau un frățior pentru micuța Petra, dar momentan ia o pauză. „Mă gândesc și la al doilea copil. Mi-ar fi plăcut să-l fac imediat, dar voi lua totuși o pauză de un an, maximum doi. Dar, da, mai vreau neapărat un copil”.

Cristina este căsătorită de 9 ani cu fostul prezentator de televiziune Mădălin Ionescu. Din căsnicia lor a rezultat o fetiță, Petra. Mădălin Ionescu mai are doi copii, Filip și Ștefania, dintr-un mariaj anterior.