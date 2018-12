Vedetă Antena 1 ÎN STARE DE ȘOC! Dispariția care I-A MARCAT VIAȚA: „Trebuia să trăiască! E greșeala medicilor”

Tragedie mare în familia solistului și actorului Dima Trofim. La trei luni de la moartea surorii sale, vedeta face dezvăluiri șocante și îi acuză pe medici pentru tragicul eveniment.





Dima Trofim a aflat de moartea surorii sale, în septembrie, pe când filma în Madagascar pentru emisiunea „Ultimul trib”. Dima a partipat la emisiune, pentru a câștiga premiul de 100.000 de euro, bani cu care plănuia să-și ajute sora, care suferea de cancer. Din păcate n-a a mai apucat. Vestea morții sale l-a determinat pe Dima să renunțe la concurs.

Zilele acestea, Dima Trofim se află la Chişinău, alături de familia sa, pentru a deplânge pentru încă o dată dispariția tragică a Rodicăi, sora sa mai mare.

Într-o emisiune Tv, artistul i-a acuzat pe medici pentru moartea surorii sale:

„Nu poţi să ieşi din acea perioadă, trebuie doar să încerci să accepţi, să încerci, cu toate că nici asta n-am făcut, dar trebuie să mergi înainte. Nu accept, nu pot să accept. Însă am găsit puterea în mine de a merge mai departe. Eu sunt aşa datorită ei. Ea m-a educat, m-a făcut cine sunt şi datorită ei am absolut tot ce am. Îi simt prezenţa întotdeauna. Sora mea trebuia să trăiască! E greşeala doctorilor”, a declarat solistul la Antena 1, potrivit Click.ro.

„Acum se fac investigaţii în acest caz şi o să am un răspuns cât de curând. Sora mea era în comă când m-au sunat părinţii, iar în câteva ore s-a stins. Vorbisem cu ea la telefon cu două zile înainte. Mi-a zis să fac bine acolo şi apoi mă întorc acasă. Ea ţinea foarte mult la cariera mea, îmi era alături. Ştiu că nu i-ar plăcea să fiu trist şi să plâng, iar eu vreau ca ea să fie mândră de mine. Unul dintre motivele pentru care am mers în «Ultimul Trib» a fost să o pot ajuta pe ea. A fost ceva spontan şi la fel de spontan s-a stins. Nu trebuia să fie aşa şi nu mi-a trecut prin cap că o să rămân fără ea. Sora mea mai mare a fost ca şi mama mea. Pot spune că am două mame, dar acum una e în Ceruri“, a mai adăugat el.

