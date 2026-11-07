Roxana Ghiorghian și Valentin Luca traversează o perioadă plină de emoții, în așteptarea primului lor copil. Fosta prezentatoare TV și finalistul emisiunii „Românii au talent” vor deveni în curând părinții unui băiețel. Cei doi au vorbit pentru EVZ despre experiența ultimelor luni, temerile dinaintea nașterii și felul în care perspectiva de a deveni părinți le-a schimbat viața.

Roxana Ghiorghian și Valentin Luca au anunțat în luna octombrie că vor deveni părinți pentru prima dată. Cei doi au ales o modalitate inedită pentru a dezvălui sexul copilului. Valentin a pregătit un cocktail albastru, prin care au făcut cunoscut faptul că așteaptă un băiețel.

Pentru Roxana, ultimele luni au însemnat o experiență complet nouă, marcată de schimbări fizice și emoționale. Fosta prezentatoare a rubricii Meteo de la Prima TV recunoaște că apropierea nașterii îi aduce și anumite temeri, însă bucuria de a deveni mamă este mai puternică. Fiecare etapă a sarcinii a avut o semnificație aparte pentru ea și soțul său.

Și pentru Valentin Luca, perioada sarcinii a venit cu schimbări importante. Cunoscut publicului după participarea la primul sezon al emisiunii „Românii au talent”, unde a ajuns până în finală, acesta a câștigat ulterior trei titluri mondiale la flair bartending, în 2012, 2016 și 2018.

Obișnuit cu spectacolele și competițiile internaționale, Valentin Luca se pregătește acum pentru un rol complet diferit. Acesta mărturisește că fiecare ecografie și fiecare mișcare a copilului l-au făcut să conștientizeze tot mai mult apropierea momentului în care va deveni tată. Deși așteaptă cu nerăbdare nașterea băiețelului, spune că principala sa dorință este ca Roxana și copilul să fie sănătoși.

„Perioada aceasta ne-a schimbat în cel mai frumos mod posibil. Chiar dacă Roxana este cea care trăiește toate transformările sarcinii, pentru mine fiecare etapă a venit cu emoții noi. De la primele ecografii până la momentele în care îl simt pe cel mic mișcând, totul a devenit din ce în ce mai real.

Mă simt norocos și binecuvântat că vom avea un băiețel și că vom trăi împreună această experiență. Mai avem puțin până la naștere și, dincolo de toate pregătirile, cel mai mult îmi doresc să fie amândoi bine. Abia aștept să îl iau în brațe și să intru, la propriu, în rolul de tată”, a declarat Valentin Luca pentru EVZ.

Roxana Ghiorghian și Valentin Luca s-au cunoscut la un eveniment la care acesta participa în calitate de barman. Relația lor a evoluat rapid, iar în noiembrie 2024, în timpul unei vacanțe în Bali, Valentin a cerut-o în căsătorie, la templul Lempuyang.

În mai 2025, cei doi s-au căsătorit civil, în cadrul unei ceremonii restrânse, la care au participat familia și prietenii apropiați. O lună mai târziu, au organizat cununia religioasă și petrecerea de nuntă într-o locație din Corbeanca. Evenimentul a avut o tematică italiană, iar mirii s-au implicat în organizarea fiecărui detaliu.

Înainte de a se dedica proiectelor pe care le dezvoltă alături de soțul său, Roxana Ghiorghian a avut o carieră în televiziune. A prezentat știrile sportive la Antena 1, iar ulterior rubrica Meteo de la Prima TV, până în ianuarie 2024.

Cei doi colaborează și în plan profesional. Roxana este implicată în afacerea lui Valentin Luca, ocupându-se de partea financiară, comunicare și dezvoltare. Acum, la aproximativ un an și jumătate de la căsătoria civilă, se pregătesc pentru venirea pe lume a primului lor copil.