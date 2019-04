Lădița cu vaccinuri de pe genunchi și mașina ministerială fără șofer. Dezvăluiri șocante ale unui reputat medic de familie din București

Dr. Valeria Herdea, medic pediatru și președinte al Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie (AREPMF), a schițat, pe baza unei viziuni personale și a unei experiențe de zeci de ani în domeniu, tabloul sistemului de sănătate românesc. Medicul a evidențiat, fără rețineri, principalele probleme pe care le întâmpină în activitatea de zi cu zi.





„Sistemul sanitar românesc, la capitolul asistență medicală primară, are trei puncte nevralgice”, își începe expunerea dr. Valeria Herdea, expunere care, după cum vom afla în continuare, a fost structurată ireproșabil: resursa umană - în scădere numerică, suprasolicitată, blazată de birocrație; resursa materială - este vorba de subfinanțarea întregului aparat medical și, în mod deosebit, a medicinei de familie și de independența profesională a medicului de familie, practic strivită între nevoile pacientului de a nu mai fi plimbat de colo-colo în sistemul sanitar pentru a obține medicația de care are nevoie pentru a supraviețui și restricțiile impuse medicului de familie prin protocoale de prescriere a medicației pentru pacienții cronici, protocoale limitative, absurde.

Analiză, apoi schimbare radicală

Dr. Valeria Herdea își potrivește vocea, în ton cu timpurile trăite: „Uităm cu toții un aspect dureros de real: pacientul este, până la urmă, cel care susține, prin contribuția sa, întreg sistemul național de sănătate! Vorbim, în fecare zi, despre calitate în domeniul serviciilor medicale. Dar calitate fără o analiză serioasă a situației și fără o schimbare nu vom avea decât în plan teoretic. Strict personal, consider esențială intervenția țintită asupra a minimum zece puncte din sistemul sanitar actual. Asta dacă vrem să schimbăm cu adevărat ceva în viitorul apropiat”.

Care sunt cele zece puncte? Iată-le înșirate mai jos!

1. Fenomenul migrației personalului medical. Medicii și asistenții medicali au nevoie de respect social, valorizare, dezvoltare profesională și personală în propria lor țară pentru a fi motivați să rămână acasă;

2. Definirea corectă a structurii Piramidei în Sănătate. Aici, detaliat:

a. Baza, reprezentată de medicina de familie, rezolvă 70% din cazurile prezentate (medici, echipă asistenți medicali, dotare, valorizare corectă a serviciilor acordate populației);

b. Spitalul - rezolvă 15% din cazurile prezentate (este destinat cazurilor complicate, severe, urgențelor);

c. Sistemul de urgență - rezolvă 5% din cazurile totale;

d. Ambulatoriul de specialitate - rezolvă 5%;

e. Serviciile conexe (instituții de ocrotire copii și vârstnici, asistență medicală la domiciliu) - 5%;

3. Birocrația;

4. Suprareglementarea abuzivă - fără a ține seama de opiniile specialiștilor practicieni în domeniul respectiv;

5. Informatizarea greoaie care duce la lipsa comunicării eficiente între eșaloanele sistemului de sănătate: medic de familie-medic din spital- laboratoare;

6. Lipsa contractului asigurat - asigurator al fiecărei persoane adulte din Romania - astfel încât fiecare om să știe la ce are dreptul și la ce nu în sistemul de asigurări de sănătate;

7. Redefinirea sistemului de compensare a medicamentelor: a. Gratuit pentru copiii cu vârste între 0 și 18 ani, pentru gravide și pensionari, prin programe naționale de sănătate; b. Compensare unică 50% pentru salariați; c. Recuperarea fondurilor de la marii datornici;

8.Adaptarea sistemului de impozitare a veniturilor personalului medical, impozitele mai mici ar permite încadrarea de personal, dezvoltare, investiții;

9. Negocierea reală a contractelor Case de Asigurări de Sănătate - Furnizori servicii medicale prin Asociații profesionale;

10. Lipsa viziunii coerente în domeniul programelor de prevenție pe termen mediu și lung indiferent de culoarea politică aflată la conducere.

Ce înseamnă fenomenul de re-emergență?

Și pentru că la începutul acestei săptămâni a avut loc, la București, o dezbatere excepțională pe tema vaccinării în România și în lume, dezbatere condusă chiar de partenera noastră de dialog, i-am solicitat doamnei Valeria Herdea să ne explice ce înseamnă, concret, re-emergența bolilor infecțioase, dar și care sunt cauzele acestui fenomen periculos, pentru că scăderea acoperirii vaccinale sub limita de 95% (recomandată de OMS) are în spate mai mult decât refuzul voluntar al oamenilor de a-și vaccina copiii. E vorba, bineînțeles, (și) de flagelul sărăciei, de accesul greoi la serviciile medicale etc. „În ultimii două sute de ani, ca urmare a descoperirii vaccinurilor, a introducerii vaccinării pe scară largă, au fost eradicate (au dispărut) boli infecțioase care aveau potențial evolutiv sever, soldate, în timp, cu milioane de decese pe tot Globul. Variola a desfigurat și a ucis zeci de milioane de persoane, din care mai mult de 500.000 de oameni în secolul XX. Abia în 1977, OMS a reușit să elimine boala pe întreg mapamondul”, sună primele explicații ale dr. Valeria Herdea.

Trei țări în care poliomelita ucide

„În anul 1988, ca urmare a vaccinării, poliomielita s-a redus ca incidență cu 88%. Date preluate de la OMS arată o reducere impresionantă a numărului de îmbolnăviri ca urmare a vaccinării extinse: în anul 2017 s-au mai înregistrat doar 22 de cazuri. În acest moment mai există doar trei țări în care se înregistrează îmbolnăviri: Pakistan, Nigeria și Afganistan. Poliomielita nu se poate vindeca. Nu există tratament. Poate duce la invaliditate severă pe toată viața sau la deces. OMS consideră că poliomielita va putea fi eradicată de pe Glob până în anul 2020”, continuă pediatra Valeria Herdea. Imediat, și concluzia: „Oprirea vaccinării ar duce la re-emergență, la reapariția bolilor infecțioase cu risc vital. Înțelegerea acestor adevăruri dureroase ne poate ajuta ca părinți, medici sau decidenți să luăm decizii care salvează viața copiilor noștri”.

De ce sunt românii, spaniolii și italienii „bolnavii Europei”?

Italia, Spania și România sunt țările europene cu cele mai multe îmbolnăviri raportate. Are vreo legătură acest aspect cu migrația continuă a oamenilor, inclusiv cu cea a românilor, care reprezintă un segment important al forței de muncă din cele două peninsule? Dr. Valeria Herdea a verticalizat rapid: „Situația populației transfrontaliere este una aparte: pleacă în alte țări pentru un loc de muncă, dar nu întodeauna cu forme legale. În această situație se află nu doar români plecați în căutarea unui loc de muncă, ci și oameni proveniți din oricare altă țară săracă sau în «curs de dezvoltare». Migranții nu se înscriu în sistemul de asigurări de sănătate al țării de adopție - pentru că acest lucru costă mult! - și nu ajung la vaccinare nici în țara de origine”.

Copiii și prevenția, ce raritate!

„De multe ori - continuă dr. Valeria Herdea - copiii lăsați acasă rămân în grija unor rude mai mult sau mai puțin responsabile față de copilul aflat în grijă. Așa se întâmplă cu copiii pe care îi vedem aduși la cabinet doar când sunt foarte bolnavi. Extrem de rar reușim să-i vedem într-o stare de sănătate bună, astfel încât prevenția bolilor infecțioase, respectiv vaccinarea, să poată fi efectuată corect. Vaccinurile se administrează după anumite scheme prestabilite, au nevoie de anumite intervale între două doze, de rapeluri, adică de mai multe doze, astfel încât imunitatea organismului să atingă acele cote care permit protecția eficientă față de boală”.

Ne confruntăm cu boli ce-ar fi trebuit eliminate demult

