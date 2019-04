Cât costă o viață? Poate fi evaluată în bani? Putem trăi fără progres și dezvoltare în medicină în România? Greu. Scapă doar cine poate, cine are noroc sau suficiente resurse materiale încât să se poată trata în afara țării.





România de astăzi are în continuare câteva genii în medicină, care au făcut adevărate miracole pentru pacienți. Au dăruit cu adevărat viață, când nimeni nu mai credea posibil. Programele de transplant au evoluat an de an până când totul a luat o turnură nefavorabilă. Vezi detalii pe CAPITAL

