DEMISIE DE RĂSUNET în politica din România. A CEDAT din cauza unui SCANDAL RUŞINOS. News alert

Lavinia Andrei, un candidat USR la alegerile europarlamentare, a spus adio candidaturii sale după ce publicaţia online „Casa Jurnalistului” a făcut publice dezvăluiri în legătură cu fiul ei, Vlad Andrei, care şi-a terorizat fosta iubită, publicând pe internet fotografii cu ea nud, şi a hărţuit-o în mod constant, potrivit gazetadecluj.ro.





A renunțat la candidature sa la alegerile europarlamentare, după ce publicaţia online Casa Jurnalistului a dezvăluit că fiul ei, Vlad Andrei, şi-a terorizat fosta iubită, publicând pe internet fotografii cu aceasta dezbrăcată şi hărţuind-o în mod constant. Este vorba despre Lavinia Andrei, candidatul USR. Anunțul de renunțare la candidature a fost făcut sâmbătă. „Numele meu și al fiului meu au apărut astăzi într-un articol de pe blogul Casa Jurnalistului. Ca mamă și ca femeie, condamn hărțuirea de orice fel. Chiar eu am fost hărțuită, cu ani în urmă și de aceea susțin protejarea victimelor. Când am aflat ce se întâmplă între fiul meu și fosta prietenă, am luat toate măsurile pentru a rezolva această situație inadmisibilă. Este o anchetă în curs, nu pot oferi prea multe detalii, dar vă asigur că NU am încercat niciodată să obstrucționez activitatea de cercetare a poliției și suntem la dispoziția autorităților, atât eu cât și fiul meu. În acest context, am decis să mă retrag de pe lista candidaților USR pentru alegerile europarlamentare, a scris Lavinia Andrei pe Facebook.

USR a anunţat că Lavinia Andrei şi-a dat demisia din partid.

