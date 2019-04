Urzeala Tronurilor Sezonul 8 ep. 1. Așteptarea a luat sfârșit. Ce se întâmplă în primul episod al celui mai popular serial din istorie, „Game of Thrones”

Urzeala Tronurilor Sezonul 8 ep. 1 Așteptarea a luat sfârșit! Fanii serialului Game of Thrones au urmărit cu sufletul la gură primul episod din sezonul 8 al celui mai popular serial fantasy.





Urzeala Tronurilor Sezonul 8 ep. 1 În România, primul episod va putea fi vizionat în noaptea de duminică spre luni, la ora 4:00, pe HBO GO, iar luni, la ora 20:00, va fi difuzat pe postul HBO.

Urzeala Tronurilor Sezonul 8 ep. 1 Fanii au fost dezamăgiți să afle că lungimea unui episod nu va depăși nici măcar 60 de minute, cu toate că au circulat zvonuri că episoadele ultimelui sezon al Game of Thrones vor avea lungimea unui film de lungmetraj. Primele două episoade vor depăși cu puțin 50 de minute, iar celelalte episoade vor avea cu patru minute mai mult.

Urzeala Tronurilor Sezonul 8 ep. 1 Dezbaterile cu privire la durata episoadelor ultimului sezon din Game of Thrones durează de mai bine de un an, semn că fanii serialului stau cu sufletul la gură în așteptarea deznodământului. Chiar David Nutter, regizorul primelor două episoade, declara în luna noiembrie că toate cele şase episoade ale ultimului sezon GoT vor depăşi 60 de minute. „Cred că toate episoadele din Sezonul 8 vor fi mai lungi de 60 de minute”, declara el..

Urzeala Tronurilor Sezonul 8 ep. 1 Cu toate că primele episoade au o lungime standard, episoade de tipul lungmetraj, ar putea apărea în a doua jumătate a sezonului. Astfel, penultimul episod al seriei, regizat de laureatul premiului Emmy Miguel Sapochnik, cel care a regizat şi un alt episod celebru, „Battle of the Bastards”, va prezenta mult-aşteptata luptă de la Winterfell împotriva Armatei celor Morţi. Actriţa Sophie Turner (interpreta Sansei Stark) a declarat anterior că „a auzit” că acest episod va avea 90 de minute. Deşi timpul de ecran nu a fost confirmat, acest episod ar putea fi cel mai lung din întregul serial.

Urzeala Tronurilor Sezonul 8 ep. 1 Ultimul sezon al serialului se dorește a fi unul absolut memorabil, menit să scrie istorie. „Confruntarea finală dintre Armata celor Morţi şi forţele reunite ale celor vii este un moment fără precedent”, cu toate că până acum serialul și-a obișnuit fanii cu scene extrem de ingenioase și pline de suspans.

Un lucru este cert: indiferent de lungimea episoadelor, fanii vor urmări cu același devotament ca până acum finalul poveștii care a creat o adevărată isterie la nivel mondial.

