Urmărire ca-n filme pe străzile orașului! S-au tras focuri de armă: 3 polițiști au fost răniți FOTO

Trei ofițeri de poliție din Houston, Texas, au fost răniți într-un schimb aprig de focuri. Poliția locală a declarat că toți agenții se află în stare stabilă. Aceștia prezintă răni care nu le pun, însă, viața în pericol și sunt tratați la spitalul Memorial Hermann.

Incidentul a avut loc joi, în jurul orei locale 14:40, când ofițerii au răspuns la un apel de urgență, a declarat șeful poliției din Houston, Troy Finner, în cadrul unei conferințe de presă susținută în fața spitalului unde sunt tratați ofițerii.

Suspectul i-a observat pe agenți și a fugit de la locul faptei cu o mașină, iar ofițerii au pornit în urmărire, a spus Finner.

Suspectul s-a izbit de poarta unei parcări și apoi a deschis focul asupra ofițerilor cu o armă automată, potrivit declarațiilor șefului poliției. Polițiștii au ripostat, dar suspectul a scăpat, a furat mașina Mercedes de la o femeie care nu a fost rănită și s-a făcut nevăzut.

Un agent de poliție a fost împușcat în braț și alți doi ofițeri au fost loviți direct în picior, potrivit poziției Poliției locale.

Suspectul a intrat într-o casă din cartierul Fifth Ward și a tras asupra ofițerilor care se aflau afară, a declarat Finner. Niciun agent de poliție nu a fost rănit în acest schimb de focuri de armă.

„El este încă în casă și îl tratăm ca pe un suspect baricadat”, a declarat Finner joi după-amiază, la ora locală 18.00, potrivit abcnews.go.com.

În timpul confruntării, suspectul a tras „mai multe focuri de armă” asupra ofițerilor SWAT, niciunul dintre aceștia nefiind atins, a precizat poliția.

UPDATE: The suspect has just been taken into custody.

More info will be released here in a media briefing.#hounews https://t.co/0cKxZEmmnj

— Houston Police (@houstonpolice) January 28, 2022