Doliu mare printre interlopi. A murit „Regele petrecerilor”

Unul dintre cei mai periculosi interlopi romani, Nicu Maharu, s-a stins din viata azi-noapte, in jurul orei 3:30. Fostul iubit al Simonei Sensual s-a luptat cu cancerul vreme de doi ani.





Interlopul supranumit “Regele petrecerilor” a aflat in urma cu doi ani ca sufera de cancer. „Am avut o cădere în urma căreia am paralizat pe partea dreaptă. Am fost foarte rău. Am o tumoră la cap. Cancer!”, a explicat Maharu, care, conform spuselor sale, a încercat tratamente intense pentru se vindeca. Imediat cum s-a aflat vestea, prietenii sau au inceput sa ii scrie mesaje pe pagina de Facebook:

“Un bun prieten de al tatălui meu s-a stins din viață. Dumnezeu să te ierte, om bun cu suflet mare”

“Drum bun Nicu Maharu Dumnezeu să te odihnească în pace”

"Dumnezeu sa te odihneasca in pace Nicu Maharu! Vei ramane vesnic in sufletele si amintirile multora! Condoleante Florian Molea si intregii familii! Fiecare stea isi pierde din intensitate pana se stinge... sincere regrete!”

