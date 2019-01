Unei VEDETE TV i s-a făcut rău în timpul filmărilor. O posibilă cauza ar putea fi SARCINA avansată

Însărcinată în șapte luni, prezentatoarea TV, Gabriela Cristea a acuzat o starea de rău chiar în timpul emisiunii care o moderează. Aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, care i-au fost acordate în pauza de publicitate la emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”.





Noul An a adus câteva probleme de sănătate pentru Gabriela Cristea.

Gravidă în șapte luni, vedetei i s-a făcut rău în timp ce modera emisiunea „Te iubesc de nu te vezi” difuzată la Antena Stars. Chiar dacă i-a fost destul de rău, vedeta a reușit să reziste până la pauza de publicitate când a primit imediat îngrijiri medicale. I s-a pus o mască de oxigen și în scurt timp prezentatoarea TV și-a revenit, conform cancan.ro

Însărcinată a doua oară, Gabriela Cristea a recunoscut într-un interviu recent că îi este foarte greu din cauza programului: „De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus prezentatoarea TV.

Momentan nu a fost descoperită cauza care i-a declanșat Gabrielei starea de rău, însă e posibil ca sarcina avansată să fi contribuit la acestă stare de rău. O altă cauză a putea fi faptul că vedeta este răcită.

