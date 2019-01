Unde a fost Adrian Năstase de Revelion. „Nu am mai trăit așa ceva”

Fostrul premier Adrian Năstase a dezvăluit pe blogul său că și-a petrecut noaptea dintre ani în orașul Saigon din Vietnam, țara comunistă din Asia.





„Am crezut că Anul nou nu va fi marcat în mod deosebit în Vietnam. Bănuiam că schimbarea anului, în februarie, pe tradiție asiatică, este cea importantă. Noi am sărbatorit Anul nou într-un restaurant, la etajul 50, dintr-un bloc turn din oraș. La ora 23, privind orașul, am observat că furnicarul de mașini și de scutere a dispărut. În locul lor, sute de mii de oameni s-au așezat pe caldaram, pe iarba, asteptând un magnific foc de artificii de la miezul nopții. Care chiar a fost impresionant…Drumul spre hotel a fost mai spectaculos. Pe jos, printre zecile de mii de scutere, printre tinerii (mai ales) ieșiti să socializeze. Nu am mai trăit așa ceva…”, povestește Adrian Năstase pe blogul său.

Fostul premier a povestit ce l-a impresionat în călătoria sa.

„Saigonul poarta marca războaielor care i-au amalgamat trăsăturile. Nicăieri nu se vede mai bine că istoria este scrisă de învingatori. Am vizitat celebrele tuneluri construite de soldații vietcong – 250 de km pe sub pământ, în apropierea Saigonului – cu bucătării, spitale, ateliere, etc., cu capcane de tot felul, mine anti-personal. Incredibil”, mai scrie Năstase.

În Vietnam, Anul Nou este numit „Tet Nguyen Dan”, sau „Tet”. Începe pe 21 ianuarie sau 19 februarie, în funcţie de an. Vietnamezii cred că un zeu stă în fiecare casă, iar în ziua de Anul Nou se duce la cer. Zeul călătoreşte pe spatele unui crap, de aceea vietnamezii obişnuiesc ca de Anul Nou să cumpere un crap viu, căruia îi dau drumul în râu.

