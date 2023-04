Povestea gemenelor siameze care trăiesc lipite de 22 de ani. Una dintre ele are un iubit. Cum a reacționat cealaltă. Foto

Una dintre gemene are un iubit- în ciuda faptului că sora ei nu este o femeie prea bună. Asta nu a împiedicat-o pe Carmen să-și caute un partener. În timpul unui interviu recent, fetele au dezvăluit că una dintre ele, Carmen, are un iubit. Carmen a povestit că l-a cunoscut pe iubitul ei, Daniel, pe aplicația de întâlniri Hinge, în octombrie 2020.

Carmen a glumit spunând că Lupita nu este o femeie bună, dar Lupita s-a apărat spunând că „își bate joc” atât de ea, cât și de Daniel.

Carmen a spus că la început a fost „foarte ciudat”

Ca să nu mai vorbim de faptul că Lupita a mărturisit că este „asexuată și deloc romantică”. De asemenea, a povestit ce face atunci când cealaltă este cu iubitul. „Adorm prima şi ei stau de vorbă”, a spus Lupita.

Carmen a spus că ea și Dan nu au relații intime, iar legătura lor seamănă mai degrabă cu o prietenie strânsă recunoscând că nu se gândește prea mult la căsătorie. Ea a spus că ar fi mai interesată de „un partener de viață decât de căsătoria reală”.

Lupita și Carmen Andrade s-au născut ca o pereche de surori siameze, ele fiind inseparabile, la propriu, fiind unite la nivelul trunchiului. Asta nu le împiedică să lucreze, să se joace, sau să aibă relaţii sentimentale.

Surorile siameze Lupita și Carmen Andrade nu pot fi separate, fetele având în comun o multitudine de „structuri interne”, inclusiv același sistem de reproducere , iar o intervenție chirurgicală ar fi prea riscantă pentru ele.

„Nu am încercat niciodată să ascund faptul că sunt o siameză, ceea ce însemna că am primit o mulțime de mesaje de la tipi cu fetișuri. Am știut de la început că Daniel este diferit de ceilalți, pentru că nu a insistat cu întrebări legate de starea mea. Am anxietate socială și am ajuns să anulez întâlnirile în ultimul momen”, a explicat Carmen.

Sursa foto: today.com.

Siamezele nu pot avea copii

Ea şi iubitul ei au planuri mari, dar sunt conştienţi că trebuie să facă totul treptat şi că Lupita este implicată permanent în relaţia lor.

„Suntem împreună de doi ani și jumătate și am discutat despre cum să facem logodna, dar noi vrem să trăim împreună mai întâi”, a precizat Carmen, care a adus în discuţie şi posibilitatea de a rămâne însărcinată:

„Eu și Lupita nu putem rămâne însărcinate, avem endometrioză și luăm și un blocant hormonal care ne împiedică să avem menstruație”

La rândul său, Lupita încercă să le ofere timp doar pentru ei celor doi îndrăgostiţi, apelând la metode pe care le poate aplica.

„Daniel și sora mea se înțeleg foarte bine. Când Daniel rămâne peste noapte, eu adorm repede, iar el rămâne treaz vorbind cu ea”, a spus Lupita, potrivit nypost.com.