Una dintre cele mai atractive apariții ale Danei Budeanu. Fotografia care a pus fanii pe jar. „Sunt prea deșteaptă să fiu frumoasă”

Dana Budeanu s-a făcut remarcată prin creațiile sale, dar și prin colaborările cu diverse vedete din România. Cu toate astea, ea a devenit un personaj controversat din cauza emisiunilor sale în care vorbea oamenilor din mediul virtual despre cum trebuie să fie și să se poarte.

Budeanu le-a transmis mereu fanilor că inteligența este pe primul loc, dar nu a uitat nici să posteze poze cât mai sexy, având un corp impecabil la 43 de ani.

Mesajul din ultima sa postare a stârnit din nou atenția! În urmă cu ceva vreme, Dana Budeanu a publicat o poză cu o descriere care a pus fanii pe jar. Din imagine se înțelegea că vedeta s-a logodit, mai ales după ce a transmis și mesajul: „I don’t date, I marry” (n.r Eu nu ies la întâlniri, eu mă mărit).

De data aceasta, ea a lăsat următorul mesaj:„I’m too smart to be beautiful”(n.r Sunt prea deșteaptă ca să fiu frumoasă). Nu doar textul i-a șocat pe fani, ci și imaginea publicată. Dana Budeanu era îmbrăcată într-o rochie roz din satin, decupată în mai multe părți ale corpului și cu alte detalii, potrivit A1.

Dana Budeanu, pusă la punct

Dana Budeanu nu se axează doar pe modă. Aceasta critică și autoritățile din țară, iar Petre Daea, ministrul Agriculturii, nu a putut rămâne indiferent. Creatoarea de modă declarase că în România nu se poate vorbi despre secetă și chiar a stat de vorbă cu agricultorii din toate zonele.

Ea a declarat că „noi nu avem pe nimeni care să iasă și să calmeze populația și să le spună oamenilor că este o minciună, că o avem pâine, că toată asta este o mascaradă ca să poată să scumpească ei și cerealele și după aceea să scumpească probabil pâine. Nu este nicio secetă. Vorbiți cu absolut toate rudele de la țară, de oriunde”. În același timp, ea a mai adăugat că este o stare normală, ca în fiecare an vara. Mai mult, ea a încurajat oamenii ”Sunați la Dunăre, sunați peste tot. Eu am vorbit cu țărani din toate zonele, cu țăranii din mâna cărora mâncați. Nu este nicio secetă”.

Petre Daea a ținut să facă lumina în acest caz. „Eu apreciez partea pozitivă pe care a interpretat-o doamna Budeanu, pentru că dumneaei a transmis spre conștiința publică acel semnal, să nu intrăm în panică. Să nu intrăm în panică și bine face, că noi introducem în panică. Sigur că există acest fenomen. Eu nu pot să spun că nu există fenomenul de secetă în România”.