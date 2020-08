Din imagini se poate vedea foarte clar cum un tânăr, angajat într-o pizzerie din imediata apropiere, trebuie să se acorde primul ajutor pentru Beniamin . Nimeni alta decât victima de 29 de ani, din Ardud.

Beniamin, un tânăr în vârstă de 29 de ani, din Ardud (Satu Mare), a murit, noaptea trecută, după ce a fost înjunghiat în inimă de un bărbat, pe o stradă din centrul municipiului Satu Mare.

Crima comisă de bărbat în Piața Libertății din municipiul Satu Mare a fost surprinsă de camerele de supraveghere

Totul s-a întâmplat, noaptea trecută, în jurul orei 22.30, în Piața Libertății din Satu Mare, acolo unde criminalul, un tânăr în vârstă de 34 de ani, cunoscut ca om al străzii, a început să facă scandal și să se lege de oamenii care treceau pe stradă.

Mulți dintre oameni au încercat să îl ignore pe scandalagiu, însă la un moment dat acesta s-a împins într-o tânără, prietena lui Beniamin. Acesta din urmă a sărit în apărarea femeii, însă a fost înjunghiat în inimă de criminal.

În scurt timp, ucigașul a aruncat cuțitul și apoi a fugit, în timp ce Beniamin, tânărul în vârstă de 29 de ani, a realizat că a fost înjunghiat și s-a prăbuit pe trotuar.

Tânăra care se afla cu Beniamin l-a luat în brațe, iar angajatul unei pizzerii din apropiere, martor al crimei, care știa procedur de prim-ajutor, a sărit să îl ajute pe tânărul înjunghiat.

”Am văzut că tânărul a căzut la pământ și am mers imediat să îi dau primul ajutor. Am fost nevoit să rup hainele de pe el pentru a vedea de unde sângerează. Era împuns în zona inimii. Am făcut tot ce am putut până când a venit Ambulanța. Nu am putut să dorm toată noaptea din cauza imaginilor care mi-au rămas în minte”, a spus tânărul pentru PresaSM.

Din nefericire, lama cuțitului i-a atins inima, astfel că a intrat în stop cardio-respirator, iar medicii sosiți de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Criminalul a fost prins după câteva ore de polițiștii din Satu Mare și, deși inițial a negat că ar fi implicat, într-un final a recunoscut că l-a înjunghiat pe Beniamin.