Un tânăr din Oradea, care s-a deplasat la muncă în Olanda, a fost bătut cu cruzime de către afaceristul la care lucra. Este vorba despre Adrian Matiș, patronul Corturi de Lux SRL, care l-a agresat pe tânărul orădean până ce a leșinat.

Alin* s-a deplasa în Olanda, în urma recomandării primite din partea unui membru al familiei, care i-a recomandat să lucreze la o hală de prelucrare a lemnului, situată la marginea localității Markelo, care se afla în posesia afaceristului bihorean Adrian Matiș. Potrivit recomandării primite, tânărul avea să câștige 1.400 de euro lunar, pentru 8 ore de lucru zilnice.

A fost bătut până și-a pierdut conștiința

După două zile de muncă în depozitul de lemne, pe 23 martie, tânărul orădean a fost bătut cu cruzime de către șeful său, dar și de către colegi de muncă, după ce a refuzat să consume alcool. Afaceristul Matișl-a legat de scaun cu o chingă de remorcat mașini pe tânăr și l-a forțat să bea alcool, după care a început să îl bată până a intrat în stare de inconștiență. Martorii de la fața locului, colegii de muncă ai tânărului orădean, fie au tăcut, fie l-au agresat și ei.

A doua zi, bărbatul agresiv a părăsit Olanda și s-a întors în România. Tânărul a profitat de ocazie și și-a contactat tatăl pentru a-i cere ajutorul. Ioan Dume, părintele tânărului orădean, l-a sfătuit pe acesta să contacteze autoritățile, însă acesta a refuzat și l-a rugat pe Dume să-i găsească un microbuz ca să se întoarcă în România.

„Am găsit un microbuz, dar șoferul nu a mai oprit să-l ia și pe el. Așa că băiatul s-a întors la muncă și (agresiunea, n.r.) s-a întâmplat din nou pe 27 martie”, relatează Ioan Dume.

Afaceristul a întrerupt legătura dintre victimă și părinte

Adrian Matiș a aflat, la revenirea sa în Olanda, că tânărul își contactase părintele, pentru a-i cere ajutorul. „M-a pus să-i scriu lui tata că totul e bine, apoi să-mi închid datele mobile, ca să nu mă mai caute”, relatează băiatul.

Băiatul, însă, l-a recontactat pe tatăl său într-o noapte și i-a trimis poze care atestă agresiunile afaceristului bihorean.

„Nu aveam cui să-i cer ajutor. Nu aveam asupra mea telefonul și cabana era prea departe ca să mă audă cineva urlând”, a spus Alin.

„Băiatul meu nu credea că mai scapă cu viață de acolo. Nu avea cine să-i audă strigătele”, spune Ioan Dume.

Ambasada României nu a intervenit

Ioan Dume a contactat autoritățile de la Ambasada României din Regatul Țărilor de Jos, însă s-a lovit de un refuz. Potrivit informațiilor comunicate, doar autoritățile olandeze puteau să intervină în cazul tânărului agresat.

Bărbatul i-a cumpărat un bilet de microbuz fiului său, iar pe 11 aprilie acesta s-a întors în România și a depus și o plângere înregistrată la Poliția Oradea.

„Matiș a acceptat că plec, nu a încercat decât să mă convingă să mai rămân până pe 28, că se vor întoarce toți acasă de Paște. Am zis nu”, spune Alin.

Ce spun medicii legiști. Agresiunile fizice sunt un fenomen des întâlnit

A ajuns la medicul legist abia la o săptămână după bătaie „Nu am putut să-l duc mai devreme la legist, că i-au dat carantină 14 zile când a venit din Olanda. Am primit dispoziție de ieșire pentru examinare abia pe 15 aprilie”, povestește Ioan Dume.

După două săptămâni de carantină la intrarea în România, tânărul s-a deplasat la medicii legiști de la care a primit următorul verdict: „Leziunile s-au produs prin lovire cu sau de corpuri contondente dure”. Mai multe echimoze au fost remarcate la nivelul brațelor băiatului.

Potrivit Sindicatului Românilor din Olanda, „de obicei însă, agresiunile fizice se întâmplă între muncitori, în special, în cazări”.

Cine este afaceristul Adrian Matiș

Afaceristul Adrian Matiș neagă acuzațiile de agresiune față de tânărul orădean. „Eu personal pot să vă spun că nu dau nicio declarație. Nu susțin nimica. Bătaie nu știu. Nu am văzut. Și eu nu l-am bătut. Ce pot să vă mai zic? Dumneavoastră credeți că am fost tot timpul lângă ei să știu ce se întâmplă. (…) Eu las cazul ăsta la avocat. Îl dau în judecată pentru mai multe chestii. Una dintre ele e și defăimarea. Dar și pentru amenințări, mai multe. Am fost amenințat, sunt și în ziua de azi amenințat, urmărit, sunt de toate. Dar nu discut cu dumneavoastră, că de treaba asta nu se ocupă ziarele, se ocupă avocatul”, a explicat Adrian Matiș pentru Libertatea.

Adrian Cristian Matiș este un afacerist bihorean, patron al firmei Corturi de Lux SRL. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Finanțelor, firma în cauză se ocupă de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Administrator al firmei Corturi de Lux SRL este Adrian Cristian Matiș și o are asociată pe Meseșan Maria Florentina.

Pentru anul 2019, firma patronului Adrian Matiș a înregistrat o cifră de afaceri de 2.747.523 lei, un profit net de 14.240 lei și o datorie de 856.192 lei. Potrivit informațiilor publicate pe Ministerul Finanțelor, firma are un număr aproximativ de 17 angajați.

Corturi de Lux SRL se regăsește și în cadrul unui dosar cu numărul 2611/177/2017, în materie de litigii cu profesioniști.