Aaron Coleman, student la colegiu, a obținut această victorie electorală deși a recunoscut că s-a dedat la „intimidare, porno-răzbunare și șantaj”.

Coleman l-a învins pe deținătorul de 13 ani al locului respectiv, Stan Frowfelter, cu scorul de 823 la 809, în alegerile primare din 4 august din Districtul al 37-lea.

Rezultatele oficiale au fost însă anunțate abia acum.

Nu există un contracandidat Republican pentru respectivul loc din Camera Reprezentanților, astfel că Aaron Coleman este ca și ales la scrutinul din 3 noiembrie.

Totuși, scheletele din dulapul lui Coleman îi fac chiar pe colegii săi de partid să se întrebe dacă este potrivit pentru un astfel de post.

În cursul campaniei electorale, el i-a spus fostului reprezentant Republican, John Witmer: „am să râd și am să mă distrez când o să te îmbolnăvești de COVID și o să mori”, potrivit ziarului Kansas City Star.

„Exercitându-mi drepturile conferite de primul amendament, în această săptămână am depășit o limită și am jignit oameni”, se scuza Coleman apoi, pe 1 august. „După o atentă analiză, recunosc că am răspuns impulsiv într-o problemă gravă. Pentru aceasta, îmi pare rău. În plus, cer iertare Partidului Democrat pentru acțiunile mele care nu reflectă în nici un fel idealurile partidului.”

Acest lucru este însă un mizilic în comparație cu acuzațiile de hărțuire online ce i se aduc viitorului ales.

Kansas City Star i-a dedicat lui Coleman un amplu articol la începutul acestei luni, detaliind acuzațiile.

„Nu-mi vine să cred că încă un bărbat care nu respectă femeile este la putere”, a declarat una dintre presupusele victime ale tânărului Democrat, care a împlinit acum 18 ani.

Tânăra a declarat că abuzurile lui Coleman au inclus „să îmi vorbească grosolan, să-mi zică să mă sinucid, ca și cum voi incapabilă să găsesc pe cineva, ca și cum nu aș face două parale, degradându-mă zi de zi”.

Ea susține că, printre altele, i-a trimis și următorul mesaj: „Du-te-n p… mă-tii de scroafă și c…vă grasă. F…-te-n c… de balenă. Treci la regim.”

Fata a dezvăluit că acest comportament a împins-o până în pragul sinuciderii.

„Am încercat să-mi pun capăt vieții.”

O altă tânără afirmă că Aaron Coleman a încercat să o extorcheze cu o fotografie a sa nud, din perioada când erau colegi la liceu, cu cinci ani în urmă.

„A obținut unul dintre nudurile mele și m-a șantajat cu el, mi-a spus că dacă nu îi trimit mai multe astfel de poze în va trimite la toți prietenii mei și la familie”, a scris ea pe o rețea de socializare, citată de The Blaze.

„Și cum nu i-am mai trimis alte poze, a trimis-o la toți pe care îi cunoștea”, spune tânăra.

Victima nu știe cum a obținut Coleman fotografia compromițătoare cu ea.

„Tot ce știu este că e o persoană îngrozitoare și nu ar trebui să i se permită să candideze la nimic.”

În 2016, fostul guvernator al statului Kansas a semnat o lege prin care „răzbunarea porno” este incriminată penal. Astfel, este ilegală postarea de fotografii sau video ale unei persoane pe internet fără consimțământul acesteia.

Vinovații sunt pasibili de șase ani de închisoare.

O altă tânără susține că Aaron Coleman „m-a hărțuit timp de luni de zile, a făcut rost de telefonul familiei și nu se oprea din sunat până nu răspundea cineva”.

Pe pagina sa de Facebook dedicată campaniei electorale, Coleman a recunoscut toate aceste acuzații.

„Acuzațiile acestea – inclusiv hărțuire, răzbunare porno și șantaj – vreau să clarific și să spun că sunt toate reale dar s-au petrecut numai digital”, scria Coleman într-o postare din 17 iunie.

„Denunț aceste acțiuni ca fiind acțiunile unui băiat de 14 ani tulburat și bolnav.”

Într-o declarație pe e-mail pentru Associated Press, el confirma de asemenea că acuzațiile sunt „corecte”.

Coleman afirmă însă că a fost diagnosticat cu tulburări de stres post-traumatic la vârsta de 15 ani, deoarece fusese închis „într-un dulap” în școala primară.

Doug Powers, directorul adjunct al școlii primare unde a învățat Coleman, a dezmințit categoric această afirmație.

Coleman se descrie pe sine drept un „mândru feminist”.