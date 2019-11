Ksenia, o escortă în vârstă de 24 de ani a declarat că a avut o aventură de o noapte cu un fotbalist de top din Europa. Cei doi s-au întâlnit la o petrecere privată organizată pe un yacht, organizată de agenția de escorte Cinderella Escorts, ceea ce i-a adus în buzunar femeii o sumă consistentă și mai ales, o conversație incitantă.

Dezvăluirea a făcut-o chiar escorta în Daily Stars, care a povestit punct cu punct cum au descurs lucrurile.

„Purtam o pereche de bikini, la o petrecere pe yacht. Ne bucuram de moment şi beam şampanie în jacuzzi, când am început să îi ating zonele sensibile. Apoi, am mers împreună într-una din camere, care era goală, şi am făcut sex. Trebuie să recunosc că nu am folosit prezervative deoarece am considerat că e sexy să te culci cu un fotbalist faimos. Totul a durat mai puţin de 30 de minute. Bărbatul a plătit pentru timpul petrecut alături de mine, actul sexual a fost doar o fracţiune. Majoritatea timpului am conversat”, a declarat Ksenia.

Fotbalistul, „infidel” față de escortă

Ksenia a rămas profesionistă până la capăt și nu a dezvăluit indentitatea fotbalistului care a apelat la serviciile sale. Totodată, și-a manifestat regretul cu privire la faptul că sportivul nu a mai contactat-o pentru o aventură care i-ar mai fi adus încă 6.500 de lire.

„Am primit în jur de 6.500 de lire, pentru o noapte cu şampanie, conversaţie şi sex. Mi-a plăcut că nu a vrut numai să fie răsfăţat, dar a petrecut timp şi pentru a mă satisface pe mine. M-am gândit că este un domn, însă după aceea nu m-a mai contactat”, a declarat Ksenia.

Te-ar putea interesa și: