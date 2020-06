Tânărul s-a decis să se ducă într-o pădure din Munții Parâng, unde s-a legat cu lanțul de un copac. Apoi, a aruncat cheia. Timp de trei zile, nu a putut să se elibereze, iar în cele din urmă a început să urle după ajutor. În zonă, erau câțiva ciobani care l-au auzit.

Aceștia, la rândul lor, au alertat autoritățile, iar salvamontiștii sosiți la fața locului au reușit să-l elibereze.

„Pe noi ne-au alertat ciobanii care au auzit strigăte de ajutor. L-am găsit pe un tânăr legat de un picior cu un lanț de un copac, cu lacăt. Se pare că exersa tehnici de supraviețuire și aruncase cheia la distanță, astfel încât nu a putut ajunge la ea. Nu am mai întâlnit un astfel de caz”, a spus Bodean, șeful Salvamont Hunedoara. Conform spuselor sale, tânărul a avut provizii pentru două zile. Când l-au salvat, era deshidratat și înfometat, dar într-o stare bună.

Salvator: De câte zile ești aici?

Bărbat: Asta e a treia zi. A treia zi!

Bărbat: Păi am avut ceva de mâncare, dar am rămas de două zile, nu mănânc nimic! Am avut ceva mâncare, plasă, pe-acolo, că pe acolo am venit.

Salvator: Nu mai există nicio cheie la lacătul ăla?

Bărbat: Nu mai e nimic. Că, dacă era, nu mai stăteam eu în halul ăsta! N-aveți nimic la voi, apă, ceva?

Salvator: Ba da, îți dăm apă și fructe.

Bărbat: Te rog!

Salvator: Dă-i, te rog, din rucsac de la mine.