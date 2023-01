Un bărbat şi-a înscenat moartea. Familia şi prietenii au rămas împietriți când l-au văzut viu. Ce curiozitate a avut bărbatul „mort”. Foto-Video

Baltazar Lemos, de 60 de ani, din Curitiba, organizează evenimente private de tot felul, inclusiv înmormântări, astfel că nu i-a fost greu să pună la cale propria sa înmormântare. Acum câteva zile, Baltazar Lemos a postat o fotografie pe rețeaua sa de socializare unde a scris:

„La începutul acestei triste după-amiezi, ne-a părăsit comandantul Baltazar Lemos. În curând mai multe informații”. Acest lucru s-a întâmplat a doua zi după ce a publicat o altă fotografie în fața spitalului Albert Einstein din São Paulo. Iar nepotul a venit să caute informații despre unchiul său la spital, dar a constatat că nu fusese internat la loc. Băiatul nu vorbise cu rudele, ceea ce a stârnit îngrijorare.

Bărbatul a dorit să vadă cine vine la înmormântarea lui

Pe aceeași pagină, zeci de oameni au deplâns moartea neașteptată a bărbatului. Apoi oamenii au căutat să afle cauza morții, dar nu fuseseră făcute publice informații, cu excepția locației și a orei la care avea să înceapă ceremonia.

Familia lui Lemos a fost șocată când a văzut anunțul, pentru că nimeni nu știa că ar avea probleme și că a ajuns în spital. La ceva timp după primul anunț, „cineva” a postat pe pagina lui de Facebook data, ora și locul ceremoniei de înmormântare. Pe 18 ianuarie, prietenii și familia lui Baltazar Lemos s-au adunat într-o capelă mică din orașul natal, Curitiba, pentru ceea ce se așteptau să fie o înmormântare.

Într-o sală împodobită cu coroane de flori și o masă cu diverse aranjamente, o voce asemănătoare cu cea a lui Baltazar a început să relateze despre viața bărbatului mort. Mulți au crezut că este o înregistrare și au început să plângă. La un moment dat, ușile altarului s-au deschis și a apărut bărbatul mai viu ca niciodată.

Prietenii și familia care erau acolo, au auzit discursul, dar nu au înțeles mare lucru. Alții au crezut că înscenarea a fost amuzantă. În cele din urmă, a existat o ceartă între unii participanți care erau confuzi.

O parte din cei prezenți au început să plângă, iar alții au rămas pur și simplu cu gura căscată. Apoi, bărbatul a explicat că și-a înscenat moartea pentru a vedea cine vine la înmormântare, moment în care participanții au început să-l acuze de cruzime.

Bărbatul a mai spus că a fost atacat, jignit, dar nu avea intenția să facă rău nimănui

„Mi-a venit ideea acum cinci luni… Adevărul este că am vrut să știu cine mă va plânge. Nu am spus nimănui ce am de gând să fac, pentru că am vrut ca planul să funcționeze. Nu voiam să rănesc, să jignesc sau să fac vreun rău cuiva. Îmi cer scuze sincer”, a spus el.

Femeia de afaceri, Regina Moraes, a regretat episodul și a precizat că nu mai este interesată de prietenia lor: „Îl cunosc din 2001. Cred că toată povestea este oribilă. Am avut o zi tristă, iar apoi am simțit revoltă. Pentru mine a murit… Toate întâmplarea a fost de prost gust”, a spus ea, potrivit otempo.com.br.