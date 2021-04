Întâmplare de pomină în cadrul unui meci din Europa League. Un bărbat a întrat dezbrăcat pe teren în timp ce Granada și Manchester United se duelau pentru victoria în sferturile de finală.

Bărbatul a intrat pe teren în minutul șase al meciului, dezbrăcat complet. Acesta a traversat gazonul în fugă, însa în cele din urmă polițiștii prezenți la meci l-au scos pe suporter de pe teren.

Tot acest episod a durat aproximativ un minut, în care meciul a fost oprit de către arbitrii.

A naked man just ran across the pitch and rolled around during the Europa League fixture between Granada and Manchester United. 👀 #GRAMUN #UEL pic.twitter.com/SyQmTrQJ3j

