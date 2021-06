Biologul Jon Stein a declarat pentru presa străină, că pescarul ar putea să-și încerce norocul la loterie având în vedere norocul pe care îl are. „A prins un pește la un milion”, s-a exprimat biologul Jon.

Omul de știință a explicat, de asemenea, că nuanța peștelui se datorează unei anomalii genetice a peștelui care este cunoscută sub numele de xanthochrism.

Xanthochrismul este o anomalie genetică remarcată la nivelul diferitelor vertebrate, care se caracterizează prin absența locală sau totală a pigmentului care oferă nuanța de negru sau maro peștelui, ceea ce conduce la dezvoltarea naturală a unor pigmenți de roșu sau auriu pe spatele sau burta peștelui.

Particularitățile peștelui. „Am vrut să-l arunc”

„Pentru o oră și jumătate nici nu m-am gândit prea mult la asta. Apoi, am început să le trimit poze prietenilor mei și să le postez pe Instagram și Facebook. Reacțiile oamenilor m-au făcut să mă gândesc dacă nu cumva am prins o specie rară. Pentru un moment, am vrut să-l arunc înapoi în apă. Am rămas surprins de reacțiile oamenilor”, a relatat Josh Rogers.