Conform wowbiz.ro, după ce concurentele şi-au manifestat nemulţumirea cu privire la acest episod, a fost rândul juratului Maurice Munteanu s-o ia în colimator pe Alexandra Ungureanu.

„Vreau să știu ce fel de celebritate ești: categoria A, B, C sau D? E foarte important să aflăm la ce categorie de celebritate se încadrează fetele. Categoriile sunt așa: A-miez, B-mai puțin miez, C-nulă, D-inexistentă, șosetă practic. Eu fiind din categoria A, eu vreau să te raportezi la mine”, i-a transnis juratul Alexandrei.

Imediat a venit şi răspunsul celei vizate: „Eu nu pot să mă raportez la tine, dar mă raportez la ce fac de ani de zile.”

Maurice Munteanu a ignorat cariera artistei şi a continuat tirul tăios: „Ce faci de ani de zile?” ”Cânt și trăiesc din asta. Asta înseamnă că există suficientă lume care apreciază ceea ce fac”, i-a răspuns cântăreaţa a cărei voce e una dintre cele mai apreciate în România.

Amintim că Alexandra Ungureanu este noua concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” după plecarea Ginei Chirilă.

Artista are în repertoriu melodii care au devenit rapid hituri, dar si piese cu influențe etno. Alexandra are în cv şi numeroase colaborari cu unii dintre cei mai mari artişti din România. În acest sens amintim că în anul 2001 ea a colaborat cu formația Sistem pentru melodiile „Emoții”, „Senzații” sau „Departe de tine”.

In 2004, a devenit vocea formației Crush, proiectul care a generat două albume, Crush+Alexandra Ungureanu (2005) și Hello (2007).

Despre experienta de concurentă la „Bravo, ai stil! Celebrities”, Alexandra Ungureanu a spus că a primit-o cu emoţie şi o vede ca pe una dintre provocările carierei sale.

„Pasesc in aceasta competitie cu emotie, pentru ca este un show spectaculos, la care ma inchipuiam, avand in vedere ca de foarte multa vreme cochetez cu aceasta zona de fashion. Ma bucur ca, iata, se intampla! Mi se pare o provocare foarte mare pentru ca, in afara de ceea ce abordez eu, in mod normal, trebuie sa vin si cu lucruri noi. Imi place sa surprind si, cu siguranta, aceasta va fi abordarea mea in emisiune.

Sunt foarte incantata sa functionez intr-un colectiv atat de numeros de fete, lucru care nu mi s-a mai intamplat vreodata. Sper sa fac fata tensiunii, emotiilor. Este un concurs, fiecare isi joaca cum stie mai bine cartea, cred ca fiecare dintre noi doreste sa castige.

Nu este o situatie care sa imi fie foarte confortabila, pentru ca toata cariera mea m-am ferit de genul acesta de imprejurari tensionate, dar din moment ce ele exista, eu imi voi spune sincer punctul de vedere”, declara Alexandra Ungureanu.

