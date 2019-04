Ultima „fiță” a costumelor de baie. Se anunță un litoral incendiar în 2019 - Foto

Este ultima fiță în materie de costume de baie. Modele le poartă cu mândrie pentru că le scot în evidență formele apetisante.





Sezonul cald se apropie cu repeziciune și știm cu toții cât de greu poate fi să ne decidem asupra unui costum de baie.

Ultima fiță în materie de „îmbrăcăminte” pentru sezonul fierbinte a apărut și a fost special creată pentru femeile cu siluete mai pline. Colecția folosește doar modele plus-size pentru a pune în evidență și faptul că pentru a fi frumoasă nu este necesară o siluetă de clepsidră.

Deși în lumea modei se folosesc doar modele slabe și înalte, această colecție demonstrează că acestea sunt doar niște stereotipuri și nu reflectă întradevăr realitatea.

„Vara nu este doar pentru persoanele cu siluete perfecte, ci si pentru femeile plus-size! Iata cum arata colectia de costume de baie special creata pentru ele! Vara este din ce in ce mai aproape, asa ca suntem pe ultima suta de metri in cautarea costumului perfect. S-a lansat o colectie de costume de baie accesibile ca pret, special creata pentru femeile plus-size. Modelele sunt astfel concepute incat sa avantajeze siluetele mai pline. Iata in continuare cateva dintre cele mai reusite modele de costume de baie pentru femeile plus-size”, notează Agentiadepresamondena.

