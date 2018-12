UDMR şi culmea tupeului în sfântul AN CENTENAR. VA CEDA DRAGNEA cererii incredibile? Breaking news

Informații de ultimă oră! UDMR CERE AUTONOMIE TERITORIALĂ pentru județele cu maghiari din România. Vestea vine la doar două zile de la sarbătorirea Centenarului.





Documentul a fost depus astăzi de UDMR în Parlament. Ei cer înființarea prin lege statut de autonomie specială pentru județele care aparțin unor regiuni istorice sau care au o proporție semnificativă de maghiari, scrie Stiridiaspora.

„Deplina libertate nationala pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra si judeca in limba sa proprie prin indivizi din sanul sau si fiecare popor va primi drept de reprezentare in corpurile legiuitoare si la guvernarea tarii in proportie cu numarul indivizilor ce-l alcatuiesc", prevede subpunctul 1. al punctului III, din Rezolutia Adunarii Nationale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918

Prin urmare, UDMR solicita adoptarea in procedura de urgenta a prevederii legislative care sa asigure minoritatilor nationale:

- Reprezentare proportionala in institutiile administrative la nivel local, judetean, national si european;

- Reprezentare proportionala a minoritatilor nationale in instante si tribunale”.

