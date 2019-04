Alertă în TVR. Momente critice pentru simbolul postului naţional. Medicii nu i-au lăsat altă soluţia

O legendă a TVR, Sanda Țăranu, a ajuns la spital de urgență pentru a fi operată la vârsta de 80 de ani. Cea mai mare crainică nu a mai putut evita intervenția.





Sanda Țăranu, ce mai cunoscută crainică a Televiziunii Române, a fost operată de urgență săptămâna trecută. La cei 80 de ani, vedeta nu a suferit nicio intervenție chirurgicală până acum, însă de această dată a fost nevoită să apeleze la bisturiu.

Fosta prezentatoare TVR a făcut câteva investigații la medic din cauza unei viroze, însă i s-au descoperit și câteva pietre la bilă, fiind solicitată de urgență operația.

„Acum ceva timp am trecut printr-o viroză pe care am crezut că o pot trata cu medicamentaţie obişnuite. Zilele treceau şi nu se simţea nici o ameliorare. În disperarea mea, am chemat ambulanţa. După ce m-au muştruluit că nu am anunţat din timp, deşi am spus că nu am vrut să deranjez, mi-au scris o reţetă pe care am respectat-o cu sfinţenie.

Două săptămâni eram ceva mai bine, însă mi-am zis să fac o vizită şi la medicul meu de familie. Ei, aici a început sarabanda! Analize, trimiteri către alţi medici primari. Alte reţete, alte recomandări, mai ales că îmi ieşiseră analizele şi nu erau deloc mulţumitoare. La ecografie, altă belea. Te duci să te vindeci de una şi apare alta. La mine era vorba de un organ care nu m-a deranjat niciodată. Dar, în perfidia lui, îşi făcea treaba: aduna pietre!

După ce s-au consultat între ele, cu multă grijă şi delicateţe, ca să nu mă sperie, doamnele doctor au ajuns la concluzia că ar trebui să mă opereze, ca nu cumva organul cu pricina să se inflameze şi să îmi producă suferinţe mai mari. Aşa am ajuns la Spitalul Elias, aferent Centrului de diagnostic şi tratament.

Era vineri şi mi-a spus să revin chiar din prima zi a săptămânii următoare. La nici două minute a venit lângă mine o doamnă care m-a rugat să o urmez. În decursul zilei, am mai fost condusă către alte investigaţii de un foarte tânăr rezident pe nume Radu, încă student. Din vorbă în vorbă mi-a spus că dacă acum se află la Elias e ca urmare a sacrificiilor făcute de părinţii săi pentru educaţia lui.

M-am ataşat şi mai mult de el la auzul acestor cuvinte. În alt cabinet, dl profesor Miron mi-a făcut cunoştinţă cu o doamnă tânără, frumoasă, era medicul anestezist Mădălina Duţu. Am văzut multă organizare, dedicaţie şi pasiune. Nu conteneam să fiu uimită de ce se întâmpla în jurul meu. Aproape că uitasem de operaţie şi de ce urma să vină”, a mărturisit Sanda Țăranu, legenda TVR, conform Cancan.

