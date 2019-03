Scandal în Turcia. Erdogan vrea sa transforme cea mai celebră catedrală ortodoxă din Istanbul în moschee

Anunțul președintelui Turciei a provocat un "oh" de surpriză din partea jurnalistei care i-a pus întrebarea la canalul TGRT Haber, notează France Presse.





Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit duminică despre posibilitatea redenumirii fostei catedrale patriarhale ortodoxe din Istanbul Sfânta Sofia, în prezent muzeu, în "moscheea Sfânta Sofia" după alegerile locale din 31 martie. Întrebat în timpul unui interviu televizat despre o posibilă intrare gratuită la muzeul Sfânta Sofia, şeful statului turc a răspuns: "Nu este imposibil. (...) Dar nu o vom face sub numele de muzeu, ci moscheea Sfânta Sofia". Anunțul președintelui Turciei a provocat un "oh" de surpriză din partea jurnalistei care i-a pus întrebarea la canalul TGRT Haber, notează France Presse. Operă arhitecturală majoră construită în secolul al VI-lea la Intrarea în Strâmtoarea Bosfor şi Cornul de Aur, biserica Sfânta Sofia este în mod regulat obiectul unor polemici între creştini şi musulmani care îşi dispută utilizarea ei, screi Agerpres. Această biserică, în care erau încoronaţi împăraţii bizantini, a fost transformată în moschee în secolul al XV-lea după cucerirea Constantinopolului de către otomani în 1453. Sub regimul laic al lui Mustafa Kemal Ataturk, ea a fost dezafectată şi transformată în muzeu pentru a fi, spune legea, "oferit umanităţii". Preşedintele Erdogan se află în plină campanie pentru alegerile locale din 31 martie care se anunţă strânse în marile oraşe precum Ankara şi Istanbul. Statutul acestui monument, în prezent înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO şi vizitat de milioane de turişti în fiecare an, continuă să-i irite pe cei mai militanţi musulmani din Turcia. De la venirea la putere a lui Erdogan în 2003, activităţile legate de islam s-au multiplicat în interiorul Sfintei Sofia, mai ales cu şedinţe de citire a versetelor din Coran sau rugăciuni colective în faţa monumentului. Grecia vecină, care urmăreşte atent viitorul patrimoniului bizantin în Turcia, şi-a exprimat în repetate rânduri preocuparea faţă de iniţiativele de a contesta statutul Sfintei Sofia. Subiectul a fost din nou evocat după atentatul comis pe 15 martie de un extremist de dreapta împotriva a două moschei din Christchurch, în Noua Zeelandă, unde a ucis 50 de persoane. Erdogan a menţionat de mai multe ori aşa-numitul "manifest" publicat de autorul atentatului, în care acesta declară că Sfânta Sofia va fi "eliberată" de minaretele sale. "Nu veţi reuşi să faceţi din Istanbul un Constantinopol", a reacţionat luni şeful statului turc.

Curs VALUTAR, 25 martie. EURO a EXPLODAT in prima zi a saptamanii. Surpriza de la casele de schimb

Pagina 1 din 1