TUDOSE transmite un mesaj exploziv. REACȚIA sa la solicitarea PSD

Fostul premier Mihai Tudose a reacționat la solicitarea PSD de remaniere a lui Paul Stănescu de la Dezvoltare, amintind de un refren care spune „și eu am fost bun. Câteodată, la două zile, eram securist. După aia iar am fost renovat și eram bun”.





„Partidul s-a abținut și nici nu a zis nimic. (...) Sincer, este un referen. Și eu am fost bun. Câteodată, la două zile, eram securist. După aia iar am fost renovat și eram bun. Si tot așa. Era un bac celebru pe vremea cealaltă cu un tip care a fost numit în partid și apoi a fost dat afară din partid fiindcă este bețivan, întârzie la servici și nu e un bun familist. Și a cerut dosarul de la primirea în partid unde scria că se recomandă a fi primit în partid fiindcă este harnic, vine la servici, este un bun familist și așa mai departe. Și am zis: vedeți ce a făcut partidul din mine? Uite în ce hal m-ați adus!”, a declarat Mihai Tudose, întrebat luni la Parlament despre cine din PSD a ceruti remanierea lui Paul Stănescu.

Chestionat despre motivul care a stat la baza solicitării remanierii lui Stănescu, Mihai Tudose a replicat: „Lipsa de comunicare. Așa am înțeles. Eu am votat împotrivă”.

Totodată, fostul prim-ministru a spus că nu știe dacă Iohannis ar trebui să semneze decretul de revocare a lui Paul Stănescu, precizând: „Nu sunt președinte. Am fost premier”.

ADEVARUL despre Maybach-ul Patriarhului! Milioane de romani, revoltati dupa ce au aflat ASTA

Pagina 1 din 1