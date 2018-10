Tudorel Toader a RĂSTURNAT toate SCENARIILE. Cine îl SUSȚINE? Breaking news

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, va anunţa miercuri, la ora 18:00, rezultatul evaluării Procurorului General, Augustin Lazăr. Evaluarea a fost demarată în data de 25 august.





UPDATE 18:20. Steluța Cataniciu, deputata ALDE care în urmă cu un an lansa cel mai dur atac la adresa lui Tudorel Toader, a anunțat că partidul îl susține în continuare pe minitrul Justiției. Decizia a fost, conform declarației oferite de politician, luată de Călin Popescu Tăriceanu.

Mai mult, Tudorel Toader a transmis un mesaj clar prin intermediul Antenei 3. „Nu mă retrag, iar mâine fac public raportul de evaluare a lui Augustin Lazăr”, a declarat ministrului Justiției.

Știre INIȚIALĂ: Evaluarea a fost demarată de către ministrul Justiţiei după ce protocolul încheiat în 2016 între Parchetul General şi Serviciul Român de Informaţii a fost făcut public.

O variantă nesecretă care a fost publicată pe site-ul Ministerului Public şi una secretă, ce a apărut câteva ore mai târziu, pe Facebook-ul consilierului premierului, Darius Vâlcov.

Ambele au fost semnate în aceeaşi zi, chiar înainte de alegerile din 2016. În timp ce protocolul public era unul strict tehnic, realizat în baza legii, cel secret era o continuare a protocolului din 2009.

„Declansez procedura legala pentru evaluarea activitatii manageriale desfasurata de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie! Preambul: In urma cu cateva saptamani afirmam faptul ca vine vremea cand fiecare trebuie evaluat. In urma cu cateva luni apreciam disponibilitatea procurorului general al PICCJ pentru desecretizarea Protocolului din 2009. Zilele acestea aflam ca in realitate a fost „desecretizat” un protocol 'abrogat' inca din 2016. Aceasta deoarece, potrivit art. 27 al Protocolului din decembrie 2016, 'La data intrarii in vigoare a prezentului Protocol se abroga Protocolul de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale nr.....din 04.02.2009'. Folosirea sintagmei 'se abroga', arata si faptul ca semnatarii respectivelor Protocoale au inteles sa le confere acestora valente normative”, se arata in mesajul postat de catre ministrul Justitiei, pe Facebook, la acel moment, conform Ziare.com.

