Motivul pentru care Tudor Chirilă refuză să cânte la campaniile electorale, la nunți sau botezuri

Într-un interviu acordat corespondentului Știrile ProTV, Vitalie Cojocari, Tudor Chirilă a explicat de ce nu cântă niciodată în campanii electorale, la nunți și botezuri. Cu această ocazie, artistul a declarat și de ce nu a fost prezent la Revelioanele organizate de Primărie în ultimii ani.





În cadrul interviului pe care l-a acordat pentru Știrile Pro TV, Tudor Chirilă a explicat care este motivul pentru care nu cântă la campaniile electorale, la nunți și botezuri.

„Noi nu am cântat niciodată în campanii electorale. Ca să fie foarte clar, nu cântăm la nunți, botezuri, petreceri private, campanii electorale. Pentru că există șansa ca la o nuntă nașul mare să se îmbete atât de tare și să zică: „Cânt-o, bă, și pe aia!”. Noi nu facem dedicații. Și campanii electorale, pentru că nu dorim să ne asociem niciodată imaginea cu promisiuni deșarte, cu o clasă politică despre care avem părerea pe care o avem. Prin urmare, există o diferență între administrarea banului public și administratori și campania electorală, unde există o ideologie, există promisiuni și exemplul de 30 de ani este că aceste promisiuni nu sunt de îndeplinite”, a declarat Tudor Chirilă, conform stirileprotv.ro.

Întrebat de ce nu a fost văzut de câțiva ani la niciun Revelion organizat de Primărie, artistul a spus: „Păi, cred că trebuie să-i întrebați pe ei. Eu cred că nu ar trebui politizată muzica și cred că un artist care are o relație cu Primăria, are dreptul să o critice, indiferent dacă are un contract de muncă. Lumea trebuie să separe foarte bine lucrurile astea. Faptul că Primăria municipiului București te cheamă să cânți, deci să îndeplinești un serviciu muzical, remunerat, este una. Faptul că Primăria este incapabilă să gestioneze oricare dintre domeniile pe care a promis că le va gestiona, când a câștigat alegerile, este o chestie diferită, paralelă și cred că, acolo, ca cetățean, trebuie să-ți spui părerea. Că PMB poate decide că dezirabili sunt doar cei care au păreri pro este o formă de manifestare antidemocratică vizavi de dreptul muncii”.

