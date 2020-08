În cartea „Disloyal: A Memoir. The true story of the former personal attorney to President Donald J. Trump”, Cohen spune ce fel de personalitate are Trump.

Avocatul povesteşte că a fost martor al scenelor cu „duşuri de aur” (n.r. fetiș care implică urinarea pe partener), pe care Donald Trump le-a savurat cu nesaţ.

Mai departe, deşi se expune la rândul său, Cohen a mărturisit că ştie multe despre fraudele fiscale, canalul secret cu Vladimir Putin şi minciunile servite Melaniei Trump.

Liderul Statelor Unite ale Americii a fost descris în volumul incendiar ca un președintele „rasist, prădător și un om care vrea să fie lider pe viață”.

Michael Cohen a publicat joi după-amiază o mică introducere a volumului de memorii despre relaţia cu Donald Trump, care s-a întins de-a lungul unui deceniu.

Cohen nu s-a ferit să afirme că președintele are o mentalitate de „șef de mafie” în aceeaşi zi în care a dezvăluit coperta volumului.

Cohen a fost eliberat din închisoare după ce un juriu a decis că se poate adresa presei şi îşi poate lansa cartea.

Cohen a executat un an din condamnarea de 3 ani pentru care a pledat vinovat după ce a încălcat legile cu privire la finanţările din campania electorală și după ce a minţit Congresul.

Mai departe, el va executa pedeapsa în arest la domiciliu. Cohen fusese eliberat şi în mai 2020 din cauza preocupărilor legate de pandemia de coronavirus în sistemul penitenciar american.

„În afară de soția și copiii săi, îl știam pe Trump mai bine decât oricine altcineva”, a scris Cohen, susținând că el a fost cel care l-a împins să candideze la funcția de președinte în 2011 și 2015.

În unele privinţe, îl cunoșteam mai bine decât o făcea chiar familia lui pentru că am fost martor plictisit al bărbatului real, cel din cluburile de striptease, al întâlnirilor necurate de afaceri și al momentelor necenzurate când a dezvăluit cine este cu adevărat: un înșelător, un mincinos, un escroc, un bătăuș, un rasist, un prădător, un infractor”, a scris Cohen.

În prima parte a cărții sale, publicată joi după-amiază pe DisloyalTheBook.com, Cohen a susținut că Trump nu are „prieteni adevărați”.

„Nu are pe nimeni în care să aibă încredere să-i păstreze secretele. Zece ani, cu siguranță m-a avut pe mine și eu am fost mereu acolo pentru el și uite ce mi s-a întâmplat”, a completat avocatul.

Volumul care poate deveni bestseller peste Ocean şi pe mapamond conţine şi recunoaşterea faptelor penale comise de Cohen.

„Am ţepuit contractorii în numele său, i-am furat partenerii de afaceri, am mințit-o pe soția lui Melania pentru a-i ascunde infidelitățile sexuale și am agresat și am țipat la oricine a amenințat ascensiunea lui Trump spre putere.

De la dușuri de aur într-un club de sex din Vegas, la fraude fiscale, la înţelegeri cu oficialități corupte din fosta Uniune Sovietică, la prinderea și uciderea conspirațiilor până la reducerea la tăcere a amantelor clandestine ale lui Trump, nu am fost doar un martor al ascensiunii președintelui, eu am fost un participant activ și dornic.

Trump s-a ciocnit cu rușii, dar nu în modurile sofisticate imaginate de detractorii săi

Știam, de asemenea, că ancheta lui Robert Mueller nu era o vânătoare de vrăjitoare. Trump a înșelat la alegeri, cu complicitatea ruşilor, așa cum veți descoperi în aceste pagini, pentru că a face orice – și vreau să spun orice – pentru «a câștiga», a fost întotdeauna modelul său de afaceri și modul de viață”, a completat Cohen.

