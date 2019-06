Vi-l puteţi imagina pe Trump romantic şi tremurând de iubire ca un adolescent? Pentru cine făcuse o adevărată obsesie

Magnatul Donald Trump a avut o reacţie nepotrivită mai ales după moartea Prinţesei Ţării Galilor. Nimeni nu poate uita acele declaraţii ofensatoare la adresa Dianei. Motiv pentru care William şi Harry au fost rezervaţi faţă preşedintele SUA pe parcursul vizitei sale în Regatul Unit.





''Cred că aş fi putut-o avea'' a răspuns Trump unei întrebări a lui Howard Stern, cunoscut pentru show-urile sale Tv. ''Era nebunatică, dar asta n-avea importanţă''.

Magnatul american ar fi dorit s-o aibă ca pe un trofeu de vânătoare, cel mai preţios. ''Am un singur regret în ceea ce priveşte femeile: n-am avut niciodată ocazia să-i fac curte serios doamnei Diana Spencer. Am întâlnit-o de multe ori...era o adevărată prinţesă, o femeie de vis'', titra Daily Express.

Trump a "bombardat-o" cu flori şi invitaţii la cină

În realitate, Trump şi Prinţesa de Walles s-au întâlnit pentru prima oară atunci când ea a terminat divorţul de prinţul Charles, la mijlocul anilor '90. La o cină de caritate, el i-a dăruit, fără succes, o legitimaţie pentru country-clubul său de la Mar-a -Lago, în Florida. Şi vreme de câteva luni i-a făcut o curte asiduă, după cum a spus jurnalista Selina Scott, cea care a cunoscut-o bine pe Diana.

"A bombardat palatul Kensington cu buchete imense de flori, foarte costisitoare". a declarat ea pentru Sunday Times în 2015. O presiune care a început s-o agaseze pe mama lui William şi Harry. ''Când trandafirii şi orhideele nu mai aveau loc în apartamentul său, ea s-a întrebat cum să reacţioneze'', a povestit jurnalista.

Diana era sătulă de această insistenţă. Iar când Donald Trump a invitat-o la cină, anxietatea sa a crescut la maxim. ''Ce-o să mă fac cu omul ăsta?'', se plângea Diana amicei sale, cea care o sfătuieşte pragmatic că arunce florile la pubelă şi pe pretendent la coşul cu gunoi''.

''Trump a văzut-o ca fiind ultimul trofeu al bogatei sale colecţii de femei''. De aici, din toată povestea aceasta, se poate ghici şi răceala afişată ostentativ de principii William şi Harry faţă de Donald Trump în timpul vizitei sale în Regatul Unit al Marii Britanii.

LIVE VIDEO Simona Halep-Amanda Anisimova SE JOACA ACUM! Pentru SEMIFINALE la Roland Garros

Pagina 1 din 1