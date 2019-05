Trump este optimist în ceea ce privește acordul de denuclearizare a Coreei de Nord: „Kim Jong Un nu vrea să-și încalce angajamentele”

„Totul este posibil în această lume foarte interesantă, dar cred că Kim Jong Un realizează pe deplin marele potențial economic al Coreei de Nord şi că nu va face nimic pentru a-i pune capăt", a postat Trump pe Twitter, conform agerpres.ro

„El ştie că eu sunt alături de el şi nu vrea să încalce promisiunea pe care mi-a făcut-o. Va exista un acord", a adăugat liderul de la Casa Albă, referindu-se la negocierile privind denuclearizarea Coreei de Nord care sunt în prezent în impas.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2019