Amenințarea taximetriștilor devine realitate. Ce vor deputații? Inițiativa care va schimba România la Telefonul de la ora 9:00

Deputatul PNL de Cluj, Sorin-Dan Moldovan, a depus marți, alături de alți 30 de deputați, o inițiativă legislativă pentru reglementarea deja celebrelor trotinete electrice. Despre această inițiativă am discutat cu deputatul Sorin-Dan Moldovan, în cadrul rubricii Telefonul de la ora 9





EVZ: De ce o astfel de inițiativă? Sorin-Dan Moldovan: În primul rând pentru siguranța participanților la trafic, inclusiv a pietonilor. Apoi, trotinetele electrice pe care le vedeți pe stradă, și care nu sunt ale firmelor de închiriat, prind o viteză de peste 25 km/h ceea ce înseamnă că se încadrează în categoria mopedelor. Pentru a conduce un moped ai nevoie de permis auto categoria AM și mai este nevoie ca mopedul se fie înmatriculat de către consiliul local în funcție de domiciliul proprietarilor. Conducerea fără permis înseamnă dosar penal. Prin inițiativa mea parlamentară definim în mod separat trotinetele electrice astfel încât ele să nu fie asociate mopedelor.

Bicicletele, trotinetele electrice reprezintă o soluție la traficul din aglomerațiile urbane, un transport alternativ nepoluant. Utilizatorii de trotinete electrice vor avea de respectat regulile de circulație pe care le respectă un biciclist. În plus am introdus obligativitatea de a purta cască de protecție dacă aceștia au sub 18 ani. Pentru a ține pasul cu schimbările din societate consider necesară modificarea propusă, astfel încât utilizatorii, participanții la trafic dar și pietonii să fie în deplină siguranță. EVZ: Au devenit trotinetele un pericol? Sorin-Dan Moldovan: De multe ori tindem să considerăm că ce este nou este rău. Nu cred ca trebuie să le privim ca pe un pericol. Nu consider că sunt mai periculoase decat bicicletele.Trotinetele au apărut ca o nevoie de a face deplasări scurte fără a pierde mult timp în trafic și cu un cost redus. În plus trotinetele sunt nepoluante și acest aspect este iar important. Dar, pentru a asigura un climat de siguranță în trafic avem nevoie de reglementare în Codul Rutier. Cel care merge cu trotineta să știe care sunt drepturile dar și obligațiile din trafic. EVZ: Taximetriștii au început deja să protesteze față de aceste trotinete pentru ca pierd clienti. Ce părere aveți? Sorin-Dan Moldovan: Singurii vinovați că pierd clienți sunt chiar taximetriștii. Dacă sunt mulțumit de serviciul unui prestator, atunci cu siguranță mai apelez la serviciul respectiv, nu? În loc să protesteze le-aș sugera să iși revizuiască atitudinea fată de client. Nu mai merge cu atitudine de genul “50 de lei boss” sau “Nu merg până acolo”. Trebuie să înțeleagă ca vremea aceea a trecut. Bineînțeles, nu toți taximetriștii sunt la fel. Sunt și oameni cinstiți cu care iți face plăcere să călătorești.

