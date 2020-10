Mai sinceră ca niciodată, Anamaria Ionescu a povestit cu lacrimi în ochi despre momentul în care lumea i s-a năruit, atunci când a aflat că omul, alături de care visa că își va petrece restul vieții, a înșelat-o cu o domnișoară.

„În toți acești ani am trecut prin toate încercările posibile. Am trecut prin certuri, prin despărțiri, prin tot ce presupune o relație. Cel mai greu a fost în 2010, când Tudor a uitat sa mai vină acasă și s-a oprit la o altă ușă.”, ne-a spus Anamaria Ionescu.

Rana provocată de infidelitate nu s-a vindecat

„Atunci am stat despărțiți 5-6 luni. A fost un an greu, eram mai mică, nu știam să manageriez situația. Am fost suficient de maturi încât să ne dăm seama că dragostea învinge. Am căzut de comun acord să ne împăcăm și să nu mai discutăm despre acel episod.”, a mai spus blondina.

Cât despre cine a făcut primul pas, soția lui Tudor a dezvăluit că el a fost cel care a inițiat din nou conversații și întâlniri, în speranța că Anamaria îl va ierta și va da uitării dezamăgirea trăită.

„Pe noi ne-a ajutat în relație acel episod. Ne-am dat seama că ne iubim foarte tare. Dacă m-ai fi întrebat dacă aș accepta așa ceva, aș fi spus că nu există. Viața m-a surprins chiar și pe mine. Pe unde mergeam îl vedeam pe el. Am zis că prefer să regret un lucru, decât să mă întreb ce ar fi fost dacă. Tudor a făcut primul pas spre împăcare.

El a făcut pasul spre împăcare, dar timid. Până la urmă l-am ajutat și eu. A fost o împăcare în 2 reprize”, a mai spus Anamaria Ionescu, conform Antenastars.

