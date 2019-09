În vârstă de 35 de ani, Asif Ali nu s-a predat hoților, ci a acționat ca un adevărat erou, precum un discipol al tizului său, Muhammad Ali. Pentru a-și apăra soția (Charlotte Ali) și bunurile, Asif a împărțit pumni mascaților, fără menajamente.

Episodul a fost filmat de camerele video din domiciliul celor doi soți, iar Asif a relatat cu lux de amănunte cele petrecute pentru Manchester Evening News.

„Vorbeam la telefon în interes de serviciu, când brusc, am auzit câinii lătrând foarte agresiv. Am fost să văd ce se întâmplă și am observat pe cineva îmbrăcat în negru. Am început să ne batem, nu știu exact ce am făcut. Din instinct, l-am lovit și am încercat să-l dau afară din casă. Al doilea individ a intrat și am știu că încearcă să urce pe scări, unde era soția mea. Cu siguranță nu voiam să se apropie de ea. I-am dat afară, iar unul dintre ei a pătruns din nou în casă și m-a amenințat că mă omoară. S-a îndreptat spre mine, iar eu am fugit pentru a lua niște cuțite de bucătărie și am început din nou să o iau pe urmele hoțului”, a dezvăluit Asif Ali.

Nimic nu prevestea evenimentul, a declarat Ali: „Muncim din greu, uneori 7 zile pe săptămână pentru ceea ce avem și mă înfurie când se întâmplă astfel de lucruri. Ei știau că suntem acasă, luminile erau aprinse, mașinile în parcare, ușile deschise. Au venit în casa noastră înarmați, știind că sunt oameni înăuntru și că ar putea avea loc o confruntare, care s-ar putea lăsa cu pagube”.

Asif Ali este hotărât să afle identitatea hoților și oferă o recompensă de 5.000 de lire celor care oferă informații în acest sens: „E nevoie de indicii despre cei trei. Trebuie să fie găsiți înainte de a face asta din nou”.

