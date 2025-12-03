Traian Băsescu rămâne în continuare fără protecția SPP. Curtea de Apel a amânat procesul

Curtea de Apel București judecă, miercuri, 3 decembrie, în fond, procesul prin care fostul președinte Traian Băsescu cere anularea actului prin care Serviciul de Protecție și Pază (SPP) i-a retras paza și protecția în 2022.

Însă, la final de ședință, s-a decis amânarea termenului de judecată. Doar reprezentanții SPP au fost prezenți în sala de judecată. Iar acum urmează pe mai departe ca Serviciul de Pază și Protecție și reprezentanții lui Traian Băsescu să depună noi precizări și documente.

Judecătorii de la Curtea de Apel București trebuie să analizeze dacă SPP a procedat corect când a pus în aplicare decizia Înaltei Curți sau dacă a emis un act administrativ defectuos. Decizia se amână fie pentru mai târziu în aceeași zi, 3 decembrie, fie pentru o dată ulterioară.

Dacă instanța anulează notificarea SPP, se creează posibilitatea ca fostul președinte să recapete protecția instituției. Dacă o menține, Băsescu rămâne fără protecția SPP definitiv.

La momentul de față, este unul dintre cele mai sensibile dosare administrative din ultimii ani, pentru că vizează direct statutul și privilegiile unui fost șef de stat și efectele deciziei definitive care l-a declarat colaborator al fostei Securități.

Dosarul, deschis în primăvara lui 2022, a pornit de la notificarea emisă de SPP pe 28 martie, la doar câteva zile după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Băsescu a fost colaborator al Securității.

În baza acestei hotărâri, Legea 406/2001 prevede că orice fost președinte ce a colaborat cu Securitatea comunistă își pierde automat privilegiile oferite de stat. Printre acestea se numără protecția permanentă, mașina și șoferul SPP, escorta, paza la domiciliu și celelalte beneficii asociate statutului.

În consecință, SPP a transmis notificarea nr. 1029/28.03.2022, prin care îl anunța pe fostul președinte că protecția încetează „de drept”. Documentul nu reprezenta, susține SPP, o decizie proprie, ci o simplă aplicare obligatorie a legii după verdictul Înaltei Curți.

Acea hârtie administrativă a devenit, însă, elementul central al conflictului și motivul pentru care Băsescu s-a adresat instanței.

Fostul președinte contestă faptul că SPP ar fi acționat mecanic, fără să analizeze temeinic contextul și fără să aplice procedurile administrative în mod corect.

De cealaltă parte, instituția insistă că nu avea nicio opțiune, că legea este imperativă, iar retragerea protecției nu a fost o chestiune de interpretare, ci o obligație legală imediată.

Procesul a trecut prin mai multe etape, inclusiv o cerere inițială de suspendare a notificării, respinsă însă de instanță. De-a lungul anilor 2022–2024, cazul a adunat amânări, cereri de probe și schimburi de documente între părți.

În tot acest timp, SPP a menținut poziția că nu poate restabili protecția, iar Băsescu a susținut că actul care i-a retras-o ar fi nelegal.