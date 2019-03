Traian Băsescu face praf marea speranță a PNL la europarlamentare: Nu are caracter!

Traian Băsescu a făcut praf un tânăr politician, aseară la emiisunea lui Ionuț Cristache de la TVR. Culmea este că acesta este un fost tovarăș de drum, o tânără speranță a politicii românești.





Traian Băsescu a făcut o scurtă a analiză a doi traseiști din politica românească, care au candidat la europarlamentare pe listele PMP, dar după aceea au plecat. Este vorba despre Siegfried Mureșan și Cristian Preda, doi europarlamentari care s-au folosit de popularitatea lui Traian Băsescu, după care au trecut unul la liberali, altul la USR.

Aseară la emisiunea România 9 a jurnalistului Ionuț Cristache, fostul președinte al României, actual conducător de onoare al PMP, Traian Băsescu a făcut o scurtă analiză a celor doi.

„Nu eu nu am avut mână bună, ei nu au avut caracter. L-am întrebat de fiecare dată. – , mi-a spus. Al doilea guvern, îl sun îi spun . . Când i s-a părut că e mai bine la PNL, a uitat. Am primit lecţia cu tineretul cu ocazia asta. Trebuie să aduci oameni tineri, dar cu caracter. Ca să poţi constata dacă au şi caracter trebuie să îi ţii puţin, nu să îi pui deodată în demnităţi înalte şi când vă spun asta, vă spun cu gândul la faptul că ne-a făcut un mare rău. Pentru că ne-a mai plecat un europarlamentari, nu mai avem dreptul la oameni în secţiile de votare. Cu moralitatea asta afişată, faţă de fapte distanţa e lungă. ADN-ul (lui Siegfried Mureşan – n.r.) era în regulă, caracterul era slab, acolo nu am ghicit-o”, a declarat Traian Băsescu.

Vă reamintim că Traian Băsescu a fost anunțat de Eugen Tomac ca fiind un posibil candidat pe listele PMP la alegerile europarlamentare. În sondaje, Partidul Mișcarea Populară este cotat cu 6 la sută din voturi, având posibilitatea să trimită un europarlamentar la Bruxelles.

