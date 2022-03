Tragedie uriaşă în lumea muzicală! A murit un artist legendar. A marcat mai multe generaţii (FOTO)

Bateristul trupei Foo Fighters, Taylor Hawkins, a murit, a anunțat vineri echipa sa. Avea 50 de ani. Trupa, fondată de solistul Dave Grohl, a declarat într-un tweet că au fost devastați de moartea prematură a lui Hawkins. „Spiritul său muzical și râsul molipsitor vor rămâne cu noi toți pentru totdeauna”, a spus trupa în declarație.

Cauza morții nu a fost dezvăluită în declarația trupei

Grupul rock a spus că Hawkins este un membru iubit al trupei: „Inimile noastre sunt către soția, copiii și familia lui și cerem ca intimitatea lor să fie tratată cu cel mai mare respect în această perioadă inimaginabil de dificilă”, au scris colegii.

Vineri, trupa avea programat un concert la Festivalul Estereo Picnic din Bogota, urmat duminică de Lollapalooza Brasil. De asemenea, formația anunțase joi că va urca pe scenă la gala premiilor Grammy din Las Vegas, la 3 aprilie.

Hawkins, născut în Fort Worth, Texas, a trăit în California. Înainte de Foo Fighters a fost cu trupa Orange County Sylvia, apoi a fost baterist pentru Sass Jordan. De asemenea, a făcut turnee cu Alanis Morissette ca baterist. S-a alăturat grupului Foo Fighters în 1997.

Hawkins a jucat și în filmul de comedie horror recent lansat de Foo Fighters, „Studio 666”, în care o forță demonică dintr-o casă în care stă trupa îl prinde pe Grohl și îl face criminal.

Foo Fighters au fost incluși în Rock & Roll Hall of Fame anul trecut. Hiturile trupei includ „Best of You”, „My Hero”, „Learn to Fly” și „All My Life”, printre altele.