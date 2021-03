Echipa de prim răspuns ajunsă la locul solicitării a găsit o persoană de 36 de ani, în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs, făcute de monitorii de schi. Salvamontiştii au preluat cazul şi au cerut sprijin medical avansat. Câţiva turişti, medici, ne-au oferit sprijinul, până când echipajele SAJ şi SMURD, medicalizate, au fost aduse la locul incidentului.

S-au continuat manevre de resuscitare, neîntrerupt, timp de peste o oră, din păcate fără rezultate”, se arată în comunicatul postat de Salvamont Braşov pe social media.

„Mulţumiri tuturor celor implicati, in special monitorilor, pentru felul in care au reactionat si promptitudinea cu care au inceput manevrele de resuscitare, dar si pentru modul in care au balizat zona si pentru sprijinul neconditionat pe care ni l-au acordat”, se mai arată în comunicatul postat pe contul oficial al Salvamont Braşov.