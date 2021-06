Tragedie în Rusia, acolo unde o mamă și-a scăpat copilul peste balcon, de la o înălțime de 20 de metri. Anna Ruzankina, în vârstă de 23 de ani, s-a enervat pentru că fata ei, în vârstă de trei ani, plângea. Femeia s-a gândit să-i aplice o pedeapsă copilului, așa că l-a scos pe balcon și a început să-l legene peste balustradă.

Tragedie în Rusia, după ce o mamă și-a scăpat copilul de la balcon

Tragicul eveniment a fost surprins de camerele de luat vederi. Se aude cum fata îi spune că îi este frică și o roagă pe mama sa să înceteze. „Mami mi-e foarte foarte frică”, a strigat fata îngrozită de spaimă. Într-un moment de neatenție, conform informațiilor oferite de anchetatori, mama își scapă copilul la sol. Victima nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire și a decedat până la sosirea echipajului medical, care nu a putut decât să constate decesul.

Pe imagini se vede cum femeia a coborât din bloc, a mers la trupul neînsuflețit al copilului și a verificat dacă mai dă un semn de viață. Apoi, a mers la lift, a urcat în casă strângând cadavrul pe care îl zgâlțâia din când în când, în încercarea de a-l readuce la viață. Femeia locuiește la etajul al 6-lea.

I s-a rupt tricoul, copilul n-a mai avut nicio șansă să supraviețuiască

Mama și-a ținut copilul de 3 ani deasupra balconului ținând-o doar de tricou. Obiectul vestimentar s-a rupt, iar fetița a căzut 20 de metri în gol. Conform unor surse, accidentul s-a petrecut după ce femeia fusese toată noaptea în club și se afla în stare de ebrietate. Un martor a declarat că a auzit țipetele copilului chiar în timp ce era legănat deasupra balconului, cu doar câteva clipe înainte de căzătura fatală.

„Apoi brusc am auzit zgomotul unei căzături puternice. Țipetele s-au oprit. Când m-am întors, am văzut o fetiță zăcând pe astfalt, într-o baltă de sânge. Am chemat Salvarea, eram în stare de șoc.”, a spus martorul, conform Daily Mail.

Conform unor surse din anchetă, femeia s-a apărat și a spus că fata s-a cățărat singură pe pervaz și a căzut. Ea riscă 21 de ani de închisoare dacă va fi găsită vinovată.