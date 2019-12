1. Părul ursului polar nu este alb, ci incolor. Firele de păr groase sunt transparente şi reflectă lumina, ceea ce face ca blana sa să pară albă. Pielea de sub blana transparentă este însă neagră, pentru a absorbi căldura de la soare, astfel că ursului îi este bine la temperaturile extrem se scăzute din zonele polare.

2. O girafă are şapte oase în gât, precum oamenii, dar sunt mult mai mari.

3. Ridurile de pe nasul gorilelor sunt unice pentru fiecare animal în parte şi este cunoscut sub numele de „amprentă de nas”. Conservaţioniştii monitorizează indivizii cu ajutorul fotografiilor şi schiţelor nasurilor gorilelor.

4. Nu există viermi de sex masculin sau feminin. Toţi viermii au atât părţi masculine, cât şi feminine, dar este nevoie de două dintre ele pentru a se reproduce.

5. Cele mai apropiate rude ale hipopotamilor sunt mamiferele acvatice: balenele, delfinii şi marsuinii.

6. Limba unui cameleon are cel puţin lungimea corpului lui, dar poate apuca prada într-o fracţiune de secundă.

7. Un câine husky poate alerga cu viteze de aproximativ 31 de kilometri pe oră, dar abilitatea lor cheie este rezistenţa.

8. Ochii unui vultur au capacitatea de a vedea de cel puţin patru ori mai clar decât cei ai oamenilor.

9. Dacă o stea de mare este tăiată în cinci bucăţi, atât timp cât fiecare piesă conţine o parte a discului central, atunci cele cinci părţi din steaua de mare vor supravieţui.

10. Bizonii adulţi sunt cele mai mari mamifere terestre din America de Nord.

11. Pentru a zbura, păsările colibri îşi pot scutura aripile de aproximativ 200 de ori pe secundă.

12. Un jaguar poate vedea în întuneric de şase ori mai bine decât un om.

13. Broasca țestoasă gigant din Galápagos (Chelonoidis nigra), poate ajunge la o greutate de 250 kg, similar ursului brun.

14. Puricii de pisică pot sări cam de 60 de ori propria lungime a corpului.

15. Leul are cel mai tare urlet dintre toate pisicile mari, putând fi auzit de la o distanţă de circa cinci kilometri.

16. Pinguinii imperiali pot rămâne sub apă până la 27 de minute şi se pot scufunda la o adâncime de până la 500 de metri.

17. Atunci când găsesc o sursă de apă, cămilele sălbatice bactriane – unele dintre cele mai rare mamifere de pe planetă – beau până la 50 de litri. Spre deosebire de alte mamifere, beau şi apă sărată.

