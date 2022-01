Top 8 smartphone-uri care emit cele mai multe radiații. Cât de periculoase sunt pentru sănătatea noastră. FOTO

Raportul agenției plasează Motorola Edge pe primul loc emițând 1,79 watt per kilogram, Axon 11 5G ocupând locul al doilea la 1,59 watt per kilogram. OnePlus 6T ocupă locul trei la 1,55 watt per kilogram, urmat de Sony Xperia XA2 Plus cu 1,41 watt per kilogram.

Google Pixel 3 XL/3a XL și Pixel 4a ocupă locurile cinci și șase la 1,39 și, respectiv, 1,37 watt per kilogram. Reno 5G de la Oppo cu 1,37 watt per kilogram, Xperia XZ1 Compact devenind al doilea participant al Sony, locul opt la 1,36 watt per kilogram.

La măsurarea radiațiilor s-a tinut cont de teste în timp ce telefonul era la ureche în timpul apelurilor

Odată cu pătrunderea smartphone-urilor pe piaţă, a existat o conștientizare tot mai mare a efectelor nocive ale expunerii pe termen lung la radiații. Acest lucru a jucat un rol crucial în stimularea cererii de telefoane mobile anti-radiații.

În ciuda conștientizării, nu există un nivel sigur pentru expunerea la radiații, dar entități precum certificarea germană pentru protecția mediului, „Der Blaue Engel” (îngerul albastru) au pus rata sub 0,60 watt per kilogram. În special, unele dintre primele opt telefoane evidențiate au depășit pragul de referință cu aproape dublu.

În 2019, Comisia Federală de Comunicații din Statele Unite ale Americii a investigat anumite smartphone-uri Apple și Samsung care ar fi emis niveluri excesive de radiații decât cele recomandate. Dispozitivele afectate au fost, însă, autorizate de agenție.

Niveluri sigure de expunere la radiații

Cu toate acestea, anul trecut, un nou raport al Oficiului de Responsabilitate Guvernamentală a cerut FCC să actualizeze standardul, limitând cantitatea de radiații pe care o emite un telefon. Mai mult, toate telefoanele prezentate aici au o rată de absorbție de peste două ori mai mare decât această valoare de referință.

În ceea ce privește situața din Europa, atât în România cât și în alte țări din Uniunea Europeană, limita maxima admisă de radiații pe care un telefon mobil o poate emite este de 2.0W/kg per 10 g de țesut, valoare exprimată de obicei sub forma SAR 2.0.

Astfel, conform reglementărilor, toate dispozitivele mobile care sunt puse la vânzare pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să se încadreze în această limită, pentru a nu deveni un pericol pentru utilizator, scrie Capital.